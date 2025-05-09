Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:38

Güncelleme: 09.05.2025 - 21:38

anne! filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Darren Aronofsky üstleniyor. Peki, anne! filminin konusu ne? anne! filminin oyuncuları kim?

ANNE! FİLMİNİN KONUSU NE?

Şehir ve insanlardan uzakta, kendi halinde bir hayatı olan bir kadın (Jennifer Lawrence) ve eşinin (Javier Bardem) sakin hayatı, eve gelip yerleşen gizemli bir çiftten sonra hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacaktır.

ANNE! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lawrence

Javier Bardem

Michelle Pfeiffer

Ed Harris

Domhnall Gleeson

Stefan Simchowitz

Stephen McHattie

Kristen Wiig

Jovan Adepo

Robert Higden

Amanda Warren

Marcia Jean Kurtz

Mizinga Mwinga

Brian Gleeson

ANNE! FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

anne! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.