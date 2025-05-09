anne! filminin konusu ne? anne! filminin oyuncuları kim?
anne! (mother!) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. anne! filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, anne! filminin konusu ne? anne! filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
anne! filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Darren Aronofsky üstleniyor. Peki, anne! filminin konusu ne? anne! filminin oyuncuları kim?
ANNE! FİLMİNİN KONUSU NE?
Şehir ve insanlardan uzakta, kendi halinde bir hayatı olan bir kadın (Jennifer Lawrence) ve eşinin (Javier Bardem) sakin hayatı, eve gelip yerleşen gizemli bir çiftten sonra hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacaktır.
ANNE! FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Lawrence
Javier Bardem
Michelle Pfeiffer
Ed Harris
Domhnall Gleeson
Stefan Simchowitz
Stephen McHattie
Kristen Wiig
Jovan Adepo
Robert Higden
Amanda Warren
Marcia Jean Kurtz
Mizinga Mwinga
Brian Gleeson
ANNE! FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
anne! filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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