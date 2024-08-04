Kapadokya’da unutulmaz konser

Yayınlanma: 04.08.2024 - 11:24

Güncelleme: 04.08.2024 - 11:24

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Nevşehir; 3-11 Ağustos tarihleri arasında konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinliklerle renklenecek. 9 gün boyunca 50’ye yakın noktada 500’den fazla etkinlik halkla buluşacak. 11 Ağustos’a kadar devam edecek olan festival süresince konserler, sergiler, atölyeler ve gastronomi deneyimleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Ayrıca, Göreme beldesinde ünlü sanatçı Bengü de sahne alarak festivale renk katacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda kültürel bir deneyim sunarak herkes için keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Paşabağları Vadisi’nin muhteşem atmosferinde, Devlet Çoksesli Korosu ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleşen ’Tango Buenos Aires’ konseri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci durağı olan Nevşehir Kültür Yolu Festivali birinci gününde çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Koro şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ve Cemi’i Can Deliorman şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Martin Palmeri’nin tango formundaki missası ’Tango Buenos Aires’ adlı eserini seslendirdi. Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser, 3 Ağustos Cumartesi akşamı Kapadokya’nın eşsiz güzelliği içindeki Paşabağlar Vadisi’nde gerçekleşti.