Mahsun Kırmızıgül'den 'halk konseri' açıklaması!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:18

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:59

Habertürk'ün haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, önceki akşam Etiler'deki bir dönerci çıkışında görüntülendi. Kırmızıgül, gazetecilerle sohbet etti.

Ağustos sonunda sete çıkacaklarını belirten Kırmızıgül, "Cuma günü Bodrum, cumartesi günü Çeşme'de sahnem var. Bu tempoyu bir şekilde idare edeceğim. Çalışmadan başarı elde edemiyoruz maalesef. Diziden dolayı da biraz azalttık şu an sahneleri. Diziye yöneldim biraz da. İnsanlar her gün sahneye çıkmamı istiyor, ben 7 gün de çıkarım sahneye ama şimdi biraz diziye yöneldik. Biz aslında yazın tam bu mevsimde çekmek istiyorduk dizimizi ve güzel denk geldi bizim için de" dedi.

Yoğunluğundan kaynaklı eskiden çok spor yaptığını ancak şimdilerde yapamadığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, "Eskiden futbol ve basketbol sık sık oynardık. Spor da yapardım ama şimdilerde hiç yapamıyorum vallahi" diye konuştu.

35 KADINI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜRÜM CÜMLESİ GÜLDÜRDÜ

Galatasaraylı olan Mahsun Kırmızıgül'e, "Icardi ile Simge arasında yaşananlara ne dersiniz" sorusuna gülerek yanıt veren Mahsun Kırmızıgül; "Hagi, Icardi'yi başarı konusunda geçer bence. Yanlış kişiye soruyorsunuz. Ben konunun uzmanı değilim. Ben bilmiyorum" diyerek kahkaha attı.

2002'de, "İstesem 35 kadını birbirine düşürürüm" cümlesini soran muhabirlere de yanıt veren Mahsun Kırmızıgül; "O zamanlar çok eskiler. Değiştirin soruyu. Çok güzel bir yemek yedik" diye kahkaha attı.

HALK KONSERİ VERECEK

İzmir'de uzun süre sonra halk konseri yapacağını da anlatan Mahsun Kırmızıgül; "İlk kez 18 yıl sonra İzmir'de halk konserine çıkacağım. Bir zamanlar çıktığım alanda bu kez ücretsiz bir halk konseri yapacağız. Uzun yıllar sonra ilk kez halk ile bir arada olacağız. Bundan sonra da fırsat oldukça halk konserleri yapacağım" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.