Katılın bu yolculuğa! Y. Bekir Yurdakul'un yazısı...

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 00:03

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 00:03





Masallar büyütür çocukları, masallarla büyüyünce çocuklar rengârenk olur yaşamları. Yarıştırmak gerekmez ne ki sözlü çağların bugünlere sürüp gelen verimlerindendir masallar; tıpkı efsaneler, destanlar, mitlerle, maniler, ninniler... gibi. Ve kısacık bir masal bile kocaman bir dünya taşır bağrında karıncalar benzeri...

O masallar, binlerce yıl ötelerden akıp gelen bu türün benzerleri bugün de yazılır / yazılabilir mi derseniz; işte, onu yapmış Çiğdem Gündeş; dizelerle, ezgilerle bezediği çağdaş anlatısını o büyük, o derinlikli, o dünyanın bin bir halini diyen geleneğe yaslamış.

Sözcüklerin hemen yanı başında melodisini dinlediğimiz, kurgunun akışında hem masalın hem dilin lezzetini duyumsadığımız bir yolculuk sunuyor bize Bir Kirpi Bin Masal.





Desen: Bahar Ünlüer





YAVRU KİRPİNİN YOLCULUĞU

Gündeş’in, dili ustalıkla işlediği masalını, Bahar Ünlüer; masalın yüreğinde gezdirdiği, oralardan aynasına yansıttığı desenleriyle bezemiş. Yayınevi de kâğıdı, rengi, özenli ve enfes baskısıyla yapıp yakıştırmış yavru kirpinin dünyaları kucaklayan uzun (aslında kısacık) yolculuğunu...

Masallar her yerde; arkadaşlığımızda, oyunlarımızda, uykumuzda, işimizde gücümüzde; sevincimizde, kızgınlığımızda, kederimizde, mutluluğumuzda; sokağımızda, köyümüzde, kentimizde, bahçemizde, kırlarda, dere boylarında... Masallar aslında yanı başımızda, içimizde...

“Bir varmış, bir yokmuş...” diye söze başlayıp “Gökten üç elma düştü...”ye koşan kalemimizin ucunda.

Kalemimizle konuşmaya, el ele verip kendi masalımızı saklandığı yerden sobelemeye, gökten düşecek / daldan salına salına bize uzanacak elmalarımızı da boyamaya çağırıyor hepimizi Çiğdem Gündeş.





Bir Kirpi Bin Masal / Çiğdem Gündeş / Resimleyen: Bahar Ünlüer / Bilgi Yayınevi / 36 s. / 3+ / 2022.