Kavur belgeselinin dünya prömiyeri Rotterdam’da

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Fırat Özeler imzalı belgeselin seslendirme kadrosunda Cem Yılmaz, Funda Eryiğit ve Tilbe Saran bulunuyor. 52. Rotterdam Uluslararası Film Festivali 25 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde belgeselle birlikte, filmin arşiv çalışmaları sırasında keşfedilen, Ömer Kavur’un gençlik yıllarında çektiği ve daha önce gün yüzüne çıkmamış iki kısa metrajlı film de Fırat Özeler’in sunumuyla ilk kez izleyiciyle buluşacak.

KARTAL’DA DENİZ SERGİSİ

Küratörlüğünü Cenap Önen’in yaptığı, su kabağı ve deniz kabuğu aksesuarlarının yer aldığı, “Su Kabağı Aksesuarları Sergisi”nin açılışı Kartal’da düzenlendi. Kartal Belediyesi fuaye alanında gerçekleşen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Su kabağı ve deniz kabuklarından oluşan yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi, 15 Ocak’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.