TV yayın akışı 6 Eylül 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 11:15
<p>Haftanın ikinci günü olan salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Salı günü TV yayın akışı.</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI: 23:30 Aşk Masalı </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI:  20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00  MasterChef Türkiye </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI: 23:00 Kayıp Kız </p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI:  00:15 Tuzak   </p> <p>Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV <strong>6 Eylül 2022 Salı yayın akışı..</strong>.</p>

Haftanın ikinci günü olan salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Salı günü TV yayın akışı.

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: 23:30 Aşk Masalı 

FOX TV YAYIN AKIŞI:  20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00  MasterChef Türkiye 

ATV YAYIN AKIŞI: 23:00 Kayıp Kız 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  00:15 Tuzak   

Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 6 Eylül 2022 Salı yayın akışı...

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>22:15 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>03:30 Kazanan Restoran</p> <p>04:15 Kamera Arkası</p> <p>04:45 Her Yerde Sen</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

22:15 Kusursuz Kiracı

00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

03:30 Kazanan Restoran

04:15 Kamera Arkası

04:45 Her Yerde Sen

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kiralık Aşk</p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)</p> <p>21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)</p> <p>23:30 Duy Beni</p> <p>02:00 Aramızda Kalsın</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)

23:30 Duy Beni

02:00 Aramızda Kalsın

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>23:30 Aşk Masalı (Yerli Sinema)</p> <p>01:45 Aşk Masalı (Yerli Sinema)</p> <p>03:30 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:30 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:30 Aşk Masalı (Yerli Sinema)

01:45 Aşk Masalı (Yerli Sinema)

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Yabancı Damat

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Tuzak (Setup)  (Yabancı Sinema)</p> <p>01:45 Tuzak (Setup)  (Yabancı Sinema)</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Tuzak (Setup)  (Yabancı Sinema)

01:45 Tuzak (Setup)  (Yabancı Sinema)

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı</p> <p>06:20 7 Numara</p> <p>11:30 Anadolu’da Yaşam</p> <p>12:30 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:30 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>00:10 Kasaba Doktoru</p> <p>03:00 Anadolu’da Yaşam</p> <p>03:50 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:20 7 Numara

11:30 Anadolu’da Yaşam

12:30 Masumlar Apartmanı

15:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

00:10 Kasaba Doktoru

03:00 Anadolu’da Yaşam

03:50 Balkan Ninnisi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>04:58 İstiklal Marşı</p> <p>05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>05:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>06:00 Tarihin Ruhu</p> <p>06:30 Felsefe Söyleşileri</p> <p>07:30 Hayat Sanat</p> <p>08:00 Yeryüzleri</p> <p>08:20 Destansı Kareler</p> <p>08:30 Sessizce</p> <p>09:00 Koleksiyoner</p> <p>09:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>10:45 Geleneksel Evler</p> <p>11:00 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>11:30 Fotoğraflar</p> <p>11:45 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Tiyatro Dünyası</p> <p>13:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Jamaika Hanı (Jamaica Inn)</p> <p>15:45 Kısa Bir Ara</p> <p>16:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>16:45 Müzelerin Yıldızları</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>19:30 Tarihin Ruhu</p> <p>20:00 İzler Suretler</p> <p>20:30 Sade Saz</p> <p>20:45 Randevu</p> <p>21:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)</p> <p>23:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>00:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)</p> <p>02:30 Tarihin Ruhu</p> <p>03:00 İzler Suretler</p> <p>03:30 Belgesel: Kökler</p> <p>04:00 Yeryüzleri</p> <p>04:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p> <p>04:30 Kısa Film Kuşağı</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı

05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

05:30 Bir Resim Bir Hikaye

06:00 Tarihin Ruhu

06:30 Felsefe Söyleşileri

07:30 Hayat Sanat

08:00 Yeryüzleri

08:20 Destansı Kareler

08:30 Sessizce

09:00 Koleksiyoner

09:30 Sarayın Lezzetleri

10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

10:45 Geleneksel Evler

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Fotoğraflar

11:45 Geri Dönüşen Sanat

12:00 Hayat Sanat

12:30 Tiyatro Dünyası

13:00 Kelimeler ve Şeyler

14:00 Yabancı Sinema: Jamaika Hanı (Jamaica Inn)

15:45 Kısa Bir Ara

16:00 Aramızda Müzik Var

16:45 Müzelerin Yıldızları

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 İzler Suretler

20:30 Sade Saz

20:45 Randevu

21:00 Tarih Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)

23:30 Bir Resim Bir Hikaye

00:00 Tarih Söyleşileri

01:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)

02:30 Tarihin Ruhu

03:00 İzler Suretler

03:30 Belgesel: Kökler

04:00 Yeryüzleri

04:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler

04:30 Kısa Film Kuşağı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>23:00 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)</p> <p>01:55 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)</p> <p>04:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

23:00 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)

01:55 Kayıp Kız (Yabancı Sinema)

04:35 Mutfak Bahane

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