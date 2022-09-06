TV yayın akışı 6 Eylül 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ikinci günü olan salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Salı günü TV yayın akışı.

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: 23:30 Aşk Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI: 23:00 Kayıp Kız

SHOW TV YAYIN AKIŞI: 00:15 Tuzak

Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 6 Eylül 2022 Salı yayın akışı...