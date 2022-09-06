TV yayın akışı 6 Eylül 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftanın ikinci günü olan salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Salı günü TV yayın akışı.
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: 23:30 Aşk Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI: 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
TV8 YAYIN AKIŞI: 20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI: 23:00 Kayıp Kız
SHOW TV YAYIN AKIŞI: 00:15 Tuzak
Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 6 Eylül 2022 Salı yayın akışı...
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
22:15 Kusursuz Kiracı
00:45 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
03:30 Kazanan Restoran
04:15 Kamera Arkası
04:45 Her Yerde Sen
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Ana Haber
20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
21:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma (Yabancı Sinema)
23:30 Duy Beni
02:00 Aramızda Kalsın
TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
05:30 Bir Resim Bir Hikaye
06:00 Tarihin Ruhu
06:30 Felsefe Söyleşileri
07:30 Hayat Sanat
08:00 Yeryüzleri
08:20 Destansı Kareler
08:30 Sessizce
09:00 Koleksiyoner
09:30 Sarayın Lezzetleri
10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:45 Geleneksel Evler
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Fotoğraflar
11:45 Geri Dönüşen Sanat
12:00 Hayat Sanat
12:30 Tiyatro Dünyası
13:00 Kelimeler ve Şeyler
14:00 Yabancı Sinema: Jamaika Hanı (Jamaica Inn)
15:45 Kısa Bir Ara
16:00 Aramızda Müzik Var
16:45 Müzelerin Yıldızları
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 İzler Suretler
20:30 Sade Saz
20:45 Randevu
21:00 Tarih Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)
23:30 Bir Resim Bir Hikaye
00:00 Tarih Söyleşileri
01:00 Yabancı Sinema: Mavi Yaşmaklı (The Blue Veiled)
02:30 Tarihin Ruhu
03:00 İzler Suretler
03:30 Belgesel: Kökler
04:00 Yeryüzleri
04:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler
04:30 Kısa Film Kuşağı
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