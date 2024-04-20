Lexus, Milano Tasarım Haftası'nda otomobil ve sanatı bir araya getirdi...

Yayınlanma: 20.04.2024 - 14:52

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:01

Markadan yapılan açıklamaya göre, Lexus, Milano Tasarım Haftası'nda, uluslararası sanatçıların orijinal enstalasyonlarının yer aldığı 'Time/Zaman' sergisini, Tortona'daki Superstudio Piu'de bulunan Art Point ve Art Garden'da sanatseverlerle buluşturdu.

Dünyanın önde gelen iki tasarımcısının yeni ve orijinal çalışmalarını içeren 'Time/Zaman', interaktif enstalasyonları sergiledi. 'Time/Zaman' aynı alanda içinde iki ayrı sergi olarak gerçekleştirildi.

Hideki Yoshimoto/Tangent tarafından hazırlanan 'Beyond The Horizon /Ufkun Ötesinde' adlı iç mekan sergisi, Keiichiro Shibuya'nın ziyaretçileri interaktif bir alana davet eden müziğiyle tamamlanıyor.

Bu eser, yazılım aracılığıyla sınırsız bir şekilde gelişmeye devam eden yeni nesil mobilite dünyasını ifade ediyor.

İNSAN MERKEZLİ TASARIM

Dışarıda sergilenen Marjan van Aubel'in '8 Minutes 20 Seconds/8 Dakika 20 Saniye' adlı eseri, karbon-nötr bir geleceğe doğru tasarım ve teknolojide yeni yaklaşımlara öncülük etme konusunda Lexus ile paylaştığı işbirliğini yansıtıyor.

Sergideki her iki sanat eseri de dünyanın en büyük tasarım etkinliğinde insan merkezli tasarımın geleceğini aydınlatmayı hedefliyor.

Eserlerde ayrıca, donanım ve yazılım sinerjisinin otomotiv deneyimini nasıl yeniden tanımlayabileceğini temsil eden bir konsept olan yeni nesil Lexus elektrikli aracı LF-ZC de yer aldı.

Sanatçılar, yazılımın gücünü kullanarak kişiye özel deneyim olanaklarını nasıl sınırsızca genişleteceğini ve gelecekteki tasarımın nasıl gelişeceğini ortaya koydu.