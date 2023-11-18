Kayseri Örenşehir’de arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 18.11.2023 - 12:32

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Can Erpek'in bilimsel danışmanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 2023 yılı arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı. Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılar, İç Anadolu Bölgesi'nde hem mekân sayısı hem de zemin mozaiklerinin kapladığı alan açısından en büyük konut yapısını ortaya çıkardı.

KONUT YAPISINDA BULUNAN KİTABELER

Kayseri Müze Müdürlüğü'nün denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen arkeolojik verilerle, bölgenin aristokratlarının kayaya oyma konut kompleksleri inşa ettiği bilgisi doğrulandı. Bu alandaki konut yapısının, bölgede bilinen iki konuttan biri olduğu belirlendi. Geç Antik Çağ'a tarihlenen Örenşehir villası zemin mozaiklerinde, biri Latince olmak üzere dört kitabe bulunuyor. Kitabelerden ikisinde konutun Hyacinthos isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

Erpek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Örenşehir'de ortaya çıkarılan konut, bölgenin aristokratlarının kayaya oyma konut kompleksleri inşa etmiş olduklarını biliyoruz. Çeşitli araştırmalarda bu kayaya oyulmuş kompleksler incelenmişken, Kapadokya bölgesindeki kâgir üst düzey konutlar hakkında dönem kaynaklarındaki bilgiler dışında bilgi sahibi değiliz. Örenşehir’de ortaya çıkarılan konut bu anlamda oldukça önem taşıyor" dedi.

HYACINTHOS'UN KİMLİĞİ VE KONUTUN ÖNEMİ

Konut zemin mozaiklerinde yer alan kitabelerdeki Hyacinthos'un imparatorluk yönetimindeki üst düzey bir yönetici olabileceği düşünülüyor. Bu durum, bölgede ilk kez bir imparatorluk yöneticisinin konutunun ortaya çıkarıldığı anlamına gelebilir.

Erpek, 2023 yılında yapılan kazı çalışmalarının yanı sıra, üniversitenin Turizm Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki uzaktan algılama cihazlarıyla üç boyutlu tarama ve havadan görüntüleme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılında kazı çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Amaçlarının yapının tam olarak ortaya çıkarılması olduğunu ifade eden Erpek, elde edilecek verilerin bölge için önemli bir üst düzey konutun tarihi açıdan değerlendirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.