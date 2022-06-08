Kent Kültürü: Plaketlerini alıp gittiler
Bir kenti kent yapan en önemli unsurlardan biri, kültür ve sanat yaşamı. İstanbul’da bu yaşama katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarından en önemlilerinden biri İstanbul Kültür Sanat Vakfı.
Bu yıl da 50. yaşını kutluyor. Önceki akşam, yeniden kavuştuğumuz için çok mutlu olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda 50. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni ve konseri yapıldı. Her açılış töreninde olduğu gibi desteklerinden dolayı kurum ve kişilere teşekkür plaketleri takdim edildi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına bakan yardımcısı, ki kültür işlerine o bakıyor, Ahmet Misbah Demircan plaketi aldı ve çok anlamlı bir vurgu yaptı: “Kültür ve sanat işleri sivil toplum tarafından yapılmalı, devlet de buna destek olmalıdır, biz de öyle yapıyoruz.” Demircan, salondan alkış da aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İmamoğlu’nun yerine kültür varlıklarını korumadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat vardı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ilçesindeki etkinliklere katkısından ötürü hazırdı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise gelmemiş, yerine yardımcısı Mustafa Oltulu’yu yollamış. Sanatseverlerin yakıştıramadığı başka bir olay ise, plaket töreninin bitip konserin başlaması üzerine bu beylerin salonu terk etmesiydi? Tekfen Filarmoni Orkestrası ve solist Kırıll Gerstein’ın programını kaçırmak bir yana, kültür ve müzikle hiç mi ilgileri yoktu acaba? Çok mu meşgullerdi? Bu tören, bir Avrupa ülkesinde olsa, o temsilciler kalıp konseri dinlerdi. Devlet ve belediye temsilcileri kültür sanata sadece maddi yönetim desteği verdikleri zaman değil, gönülden katıldıkları zaman önem vermiş olurlar.
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