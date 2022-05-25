İKSV'nin 50. yıl galasına Cem Yılmaz damga vurdu: 'Milyarder dostlarımdan rica ediyorum...'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:09

Kâr amacı gütmeden kültür-sanat alanaında çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor. İKSV, bu özel yıl dönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi.

Galaya katılım için toplanan bağışlarla oluşturulacak fon, önümüzdeki yıllarda festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerine destek vermek amacıyla kullanılacak.

Habertürk'ün aktardığına göre; İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s tarafından, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na katkı sağlamak amacıyla bir destek yarışı da yapıldı.

"EN GÜÇLÜ KAYNAĞIMIZ DA GENÇLER"

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı vakfın 50. yılını kutlamaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

Eczacıbaşı şöyle konuştu:

“Nejat Eczacıbaşı’nın kurduğu bir hayalin somutlaşmasıyla çalışmalarına 1972 yılında başlayan İKSV, ilk İstanbul Festivali’ni düzenlediğinden bu yana elli yıl geçti. İKSV olarak Türkiye’nin kültür-sanat yaşamının geçmiş elli yılında önemli izler bıraktık. Şimdi hedefimiz, kültür-sanatın yarınında da iz bırakabilmek. Tıpkı bu akşam olduğu gibi, farklı paydaşlarla dayanışma içinde yeni sanat üretimlerini desteklemek istiyoruz. Bir diğer odağımız da gençler...

Gençlerin hayaller kurmalarını, kendilerini geliştirmelerini, dünyalarını zenginleştirmelerini, bunun için de kültür yaşamına katılmalarını çok önemsiyoruz. Kültür-sanatla beslenen bir toplumun aynı zamanda mutlu bir toplum olduğunu biliyoruz. Renkli, çoksesli, uluslararası bağları kuvvetli, geleceğe dair umut besleyen ve besleten, üretkenliği ve yaratıcılığıyla adından söz ettiren bir Türkiye’ye ulaşmak içinse kültür kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. Bu yöndeki en güçlü kaynağımız da gençler.”

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasında geceye destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Eczacıbaşı, “İKSV elli yıldır siz değerli dostlarının, kültür-sanata destek vermeyi öncelikleri arasına koyan kişi, kurum ve kuruluşların, Lale Kart üyelerinin, izleyicilerinin, sanatçıların sayesinde burada. Ellinci yılımızı sizinle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyor, birlikte İKSV’yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.

CEM YILMAZ'IN 'MİLYARDER' ESPRİSİ GÜNDEM OLDU

Davette sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle salondakileri güldürdü.

Ünlü komedyen, gecede, "Sanat, kültür tıpki Halit Ergenç'in de dediği gibi; hiç akla gelmedik şeyleri bir araya getiriyor. Bakın burada hem siz, hem biz bir aradayız. Bu çok tuhaf... Normalde kaç kere Ömer Koç'a denk gelebilirsiniz? Onun için ben bugün milyarder dostlarımdan rica ediyorum; ne olur şu satışa çıkacak 5 eseri almayın. Şu konforlu milyonerler de bir şeyler alsınlar artık... Bu kaçıncı aktivite ya!" diyerek, espri yaptı.

VENEDİK BİENALİ TÜRKİYE PAVYONU İÇİN DESTEK YARIŞI

İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda vakfın 2007’den bu yana koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na kaynak yaratmak amacıyla bir destek yarışı da gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s tarafından yönetilen destek yarışında daha önce Türkiye Pavyonu’nda yer alan sanatçılardan Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, İnci Eviner, Ali Kazma ve Sarkis’in bu amaç için bağışladığı eserler yer aldı.

Cevdet Erek’in C19.O¨. 2019 - C19.S. 1 Cetveli, 2021, Ayşe Erkmen’in Toparlanmışlar, 2014, İnci Eviner’in İlk Öpücük, 2022, Ali Kazma’nın Hat (Rezistans Serisi), 2013 ve SARKİS’in 20150 Respiro, 2022 adlı eserleri destek yarışında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için sanatseverlerle buluştu.

İKSV’nin 50. yılındaki kaynak geliştirme etkinlikleri, 14 Ekim 2022’de Frieze haftası kapsamında Londra’da düzenlenecek uluslararası müzayedeyle devam edecek.

İKSV 50. YIL ÖZEL GALA ORKESTRASI SAHNE ALDI

Akustik ve elektrik gitarlardaki şef Can Şengün yönetiminde, davulda Volkan Öktem, keyboard ve piyanolarda Tolga Kılıç ve Mustafa Haybat, bas gitarda Alp Ersönmez ve vokallerde Bade Karakoç’tan oluşan İKSV 50. Yıl Gala Orkestrası, geceye katılan konuklara keyifli anlar yaşattı.

BEREN SAAT-KENAN DOĞULU ÇİFTİ DE GECEDE

Geceye eşi Beren Saat ile birlikte katılan Kenan Doğulu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Doğulu, "Çok özel bir gece. İKSV ülkemizin en önde gelen sanat damarlarından... Bu özel günde onların yanında olmak istedik" dedi.

Şarkıcı, yakın zamanda başlayan konser maratonu için, "Konser vermek , konserlerimde sahnede dans etmek ve seyirciden de karşılık görmek inanılmaz bir duygu. Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizde tutsak kaldık. Şimdi bu konserler bana ve sevenlerime terapi gibi geliyor. Yakın zamanda Bursa ve Antalya konserlerim var. Artık kurtları dökme vakti!" şeklinde konuştu.

Beren Saat, daha önce süpriz bir açıklama yaparak, albüm hazırlığında olduğunu, pandemi süreci boyunca eşiyle şarkılar yazmaya başladığını ve stüdyoda şarkıları üzerine çalıştıklarını dile getirmişti. Hayranlarıyla ortak bir dilde buluşmak için şarkılarını İngilizce seslendireceğini de açıklayan ünlü oyuncu, konuyla alakalı konuştu.

Saat, "Henüz net bir tarih veremeyeceğim. Hala üstünde çalışıyorum ama sevenlerim şunu bilsin; beklediklerine değecek ve çok sevecekler...." dedi.