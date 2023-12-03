Kevin Feige: 'Robert Downey Jr.'ın Iron Man dönüşü olmayacak'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 23:23

Güncelleme: 03.12.2023 - 23:23

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) başkanı Kevin Feige, Robert Downey Jr.'ın Iron Man karakterine dönüş yapmayacağını açıkladı. Vanity Fair'e verdiği röportajda, Feige, tüm orijinal Yenilmezler'in gelecekteki bir MCU aşamasında geri döneceği söylentilerine karşın, Tony Stark'ın Avengers: Endgame'deki duygusal veda anının özel kalacağını belirtti. Feige, "O anı saklayacağız ve o ana bir daha dokunmayacağız" dedi.

Feige, Robert Downey Jr.'ın Iron Man rolü için seçilmeden önce yaşadığı hukuki sorunlara ve rolünü kazanma sürecine de değindi. Downey Jr.'ın tutuklanmaları nedeniyle Marvel yönetim kurulunun tereddüt ettiğini, ancak Feige'nin onun bu rol için doğru kişi olduğunu savunduğunu belirtti. Feige, "Hayır cevabını kabul etme konusunda pek iyi değildim - ve hala da değilim. Ama aynı zamanda istediğimi elde etmek için göğsümü de yumruklamam" dedi.

Downey Jr.'ın Iron Man rolünü aldıktan sonra, Marvel evreninde diğer karakterlerle güçlü ilişkiler kurduğunu ve zaman içinde süper kahraman arkadaşları için savaştığını ifade etti. Feige, Downey Jr.'ın Marvel ekibinin bir parçası olarak saygı gördüğünü ve onların "amigosu" olduğunu söyledi.