Kocaeli'de "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği, 20 Ağustos'ta Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde yapılacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak etkinlikte, protokol ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından deyişler seslendirilecek. Etkinliğin sonunda yurttaşlara aşure ikramında bulunulacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sekapark'ta düzenlenen basın toplantısında, etkinliği her yıl Cem Vakfı ve kentteki derneklerle ortaklaşa düzenlediklerini belirterek, "Amacımız, Alevi kardeşlerimizle bağımızı birbirimizi anlama üzerine kurarak birlikteliğimizi pekiştirmektir" dedi.

Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde etkinliğin, gelenekselleşerek kentin kültür ve inanç hayatına değer kattığını anlatarak, "Burada Alevi-Bektaşi kültürümüzü bilmeyenlere tanıtıyoruz. Bir ve bütün olduğumuzu, dosta düşmana haykırıyoruz. Alevi'siyle Sünni'siyle bir ve bütün olduğumuzu, dosta düşmana haykırıyoruz. Bütün Alevi, Bektaşi, Caferi ve Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gelin canlar bir olalım" diye konuştu.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu da "Sevgiye her zaman çok ihtiyacımız var" diyerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğin devamını dileyen Yoloğlu, "Dostluğu, barışı desteklememiz gerekiyor. İnadına sevgi diyoruz, inadına birliktelik diyoruz.Gelin canlar bir olalım" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Alevi dernek ve vakıflarının başkanları ile muhtarlar katıldı.