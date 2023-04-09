Komünist Osman, Karşıyaka'da ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:17

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 14:17

İzmir’in Dikili İlçesinde 1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve “Komünist Osman” lakabı alan Osman Özgüven’in hayatını anlatan “Komünist Osman” belgeselinin ikinci gösterimi Karşıyaka’da yapıldı.

Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’ni dolduran yurttaşlar arasında, gecenin onur konuğu Osman Özgüven ve ailesinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski milletvekili ve grup başkanvekili Kemal Anadol, Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Başkanı Kenan Yılmaz, Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Başkanı Başar Özer, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, Bergama'nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Seyrek'in eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da yer aldı.

ANLATI EMEK, DEMOKRASİ, BARIŞ EKSENİNDE

Müzisyen Şenol Şentürk ve grubunun müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte konuşan belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu, “Hikayemiz adalet, eşitlik, özgürlük temelinde, emek, demokrasi, barış ekseninde ilerliyor. Osman Özgüven ve yoldaşlarından çok şey öğrendik. Bu belgeseli izleyenlerin de örnek alacağı birçok olgu ve fikir var” diye konuştu.

ÖZGÜVEN: BİRLEŞEREK BU İKTİDARDAN KURTULMALIYIZ

Ulu’nun konuşmasının ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Yurttaşlar belgeseli izlerken yer yer alkış tuttu. Seyircilerin çoğu hüzünlü dakikalarda gözyaşlarını tutamadı. Belgeselin bitiminin ardından bütün salonun ayakta alkışladığı Osman Özgüven, kardeşi Sedat Özgüven ile birlikte sahneye çıktı. Sözlerine yapımcı Oben Ulu ve yönetmen Gökmen Ulu ile belgesel ekibine teşekkür ederek başlayan Özgüven, topluma tek adam rejimine karşı birlik olma çağrısı yaparak, “Kendi dünya görüşlerimizin ne olduğunu düşünmeden bir araya gelerek bu iktidardan kurtulmalıyız” dedi. Sedat Özgüven ise; “Her şeyden önce demokratik, halkçı, barışçı bir belediyeciliğin tarihinin yazıldığı bir dönemin anlatılması ve hatırlatılması çok değerli. Bunun için kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten demokratik ve halkçı belediyecilik ile ilgili tarihe çok çok önemli bir hatırlatma yapmışlar. Umarım bugün görevde olan dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız da bu belgeseli izlerler ve emekten yana bir belediyecilik nasıl olabiliri, bu çabaları nasıl gösterilebilirizi tartışabilirler” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜVEN SOSYAL BELEDİYECİLİK DEVRİMİ YAPMIŞTI

İzmir’in Dikili İlçesinde 1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Osman Özgüven, yerel yönetim devrimi ile tarihe geçmişti. Özgüven, Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışını yerleştiren başkan olmuştu. 12 Eylül döneminde Dikili’yi aydınların buluşma merkezi haline getirerek demokrasiye geçiş mücadelesinde yeniden örgütlenme zemini sağlayan Özgüven, Türkiye ekolojihareketinin de öncüleri arasında yer almıştı. İnsan hakları savunucusu ve barış aktivisti olan Özgüven, birçok somut başarıya imza atmış, Midilli Adası olmak üzere Yunanistan’daki barışseverler ile kurduğu etkin ilişkiler sayesinde uzun yıllardır kapalı olan Ege’deki dostluk kapısını yeniden açmıştı.