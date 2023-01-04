Konu: Cumhuriyet, Nutuk ve Atatürk

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Cumhuriyetin 100 yıllık sürecine sanat yoluyla bilinç ve farkındalık katmak amacıyla “Cumhuriyet, Nutuk, Atatürk” konulu Uluslararası Rotary 2420. Bölge 4. Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya 30 dakikayı geçmeyen filmler katılabilecek. Başvuru için son tarih 1 Nisan 2023. Ödül töreni ve gala ise 29 Nisan 2023’te yapılacak. Katılım koşulları ve başvuru formu rkf.rotery2420.org sayfasında yer alıyor.

Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması Jürisi, Tamer Levent (Jüri Başkanı), Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Murat Sevinç, Ziya Uçkan, Öznur Oğraş Çolak, Aytekin Özen, Sevgi Gemici, Çetin Etili, ve Aynur Seren’den oluşuyor.