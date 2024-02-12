Köroğlu'nun hikayesi bale sahnesine taşındı...

Halk ozanı ve Türk kahramanı Köroğlu'nun hikayesi İstanbul'da bale tutkunları ile buluşuyor...

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:40
Köroğlu'nun hikayesi bale sahnesine taşındı...
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı prodüksiyonu ile halk ozanı ve Türk kahramanı Köroğlu'nun hikayesi, bale sanatıyla buluştu. "Köroğlu Balesi" adlı eser, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen bir prömiyerle ilk kez sahnelendi.

Erhan Güzel'in proje yöneticiliğini üstlendiği eserin koreografisi, Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş'e ait. Sanat ve iş dünyasından katılımcıların yer aldığı prömiyer, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Başrollerde Mehmet Nuri Arkan (Köroğlu), Deniz Kılınç Tunçeli (Telli Nigar), Erhan Güzel (Kurt Ali), Yücel Emre Kaynarsu (Bolu Beyi) gibi isimlerin yer aldığı eser, Köroğlu destanını modern bir yorumla bale sahnesine taşıdı. Bahadır Ovacıklı, Berkay Saraçoğlu, Mustafa Çağatay Özmen, Olcay Tunçeli, Ece Süzgen, Ege Timoçin, Elenay Bacı, Eyşan Duru Uztürk, İlayda Ulaş, Nehir Taşçı, Sena Önel, Zeynep Melek Yaşar, Zeynep Sude Taşdelen, Agit İşcan, Civan Kutluay, Efe Pişkin, Murat Gazi Öztekin, Necmettin Efe Tezel, ve Serkan Öztürk gibi birçok yetenekli oyuncu da performans sergiledi.

Eserin orkestra şefliğini Erberk Eryılmaz üstlenirken, müzikleri Ceren Türkmenoğlu tarafından bestelendi.

"Köroğlu Balesi", 18 Şubat'ta İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde, 25 Şubat'ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 3 Mart'ta İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde ve 10 Mart ile 7 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelenecek. 


İlgili Haberler

1900'lerin İstanbul'unda geçen bir hikaye: Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' ile izleyici karşısına çıkıyor

1900'lerin İstanbul'unda geçen bir hikaye: Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' ile izleyici karşısına çıkıyor
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...
20 yılın ardından Ankara'da: Hüzünlü aşk öyküsü 'La Bayadere' baleseverlerle buluşuyor

20 yılın ardından Ankara'da: Hüzünlü aşk öyküsü 'La Bayadere' baleseverlerle buluşuyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor

Saat verildi: İstanbul'a yağış geliyor
Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!

Arda Güler’de otobüsteydi: Real Madrid’den korkutan kaza!
Kırmızı kart, penaltı... Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!

Kırmızı kart, penaltı... Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı!
Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’

Legia Varşova’dan Beşiktaş’a yalanlama: ‘Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş’
Aylık maaşlar 50 bin lirayı aştı: O meslek karaborsaya düştü!

Aylık maaşlar 50 bin lirayı aştı: O meslek karaborsaya düştü!
Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu

Sarıyer’de ağaca kravatlarla bağlanmış çıplak erkek cesedi bulundu
Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı

Fotoğraftaki kaleciyi tanıdınız mı? Ekrem İmamoğlu’nun futbolcu olduğu dönemden bir fotoğraf ortaya çıktı
Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı

Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2025 aday kadrosunu açıklandı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'
Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…

Televizyonda görünce şaşırmayın! Bu değişikliğe dikkat…
Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!

Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülüğü penaltılarda aldı!
Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?

Ben Bu Cihana Sığmazsam Reşad kimdir? Elşən Orucov kimdir?