Köroğlu'nun hikayesi bale sahnesine taşındı...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:40

Güncelleme: 12.02.2024 - 18:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı prodüksiyonu ile halk ozanı ve Türk kahramanı Köroğlu'nun hikayesi, bale sanatıyla buluştu. "Köroğlu Balesi" adlı eser, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen bir prömiyerle ilk kez sahnelendi.

Erhan Güzel'in proje yöneticiliğini üstlendiği eserin koreografisi, Erhan Güzel ve Gökçe Sönmemiş'e ait. Sanat ve iş dünyasından katılımcıların yer aldığı prömiyer, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Başrollerde Mehmet Nuri Arkan (Köroğlu), Deniz Kılınç Tunçeli (Telli Nigar), Erhan Güzel (Kurt Ali), Yücel Emre Kaynarsu (Bolu Beyi) gibi isimlerin yer aldığı eser, Köroğlu destanını modern bir yorumla bale sahnesine taşıdı. Bahadır Ovacıklı, Berkay Saraçoğlu, Mustafa Çağatay Özmen, Olcay Tunçeli, Ece Süzgen, Ege Timoçin, Elenay Bacı, Eyşan Duru Uztürk, İlayda Ulaş, Nehir Taşçı, Sena Önel, Zeynep Melek Yaşar, Zeynep Sude Taşdelen, Agit İşcan, Civan Kutluay, Efe Pişkin, Murat Gazi Öztekin, Necmettin Efe Tezel, ve Serkan Öztürk gibi birçok yetenekli oyuncu da performans sergiledi.

Eserin orkestra şefliğini Erberk Eryılmaz üstlenirken, müzikleri Ceren Türkmenoğlu tarafından bestelendi.

"Köroğlu Balesi", 18 Şubat'ta İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde, 25 Şubat'ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 3 Mart'ta İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde ve 10 Mart ile 7 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahnelenecek.