Köyceğiz’de kitap, film ve sanat günleri başlıyor

Yayınlanma: 07.07.2024 - 17:26

Güncelleme: 07.07.2024 - 17:26

Köyceğiz festival alanında düzenlenecek etkinlikler Hangdrum Artist Melih Gezmen müzik konseri ile başlayacak. Ardından Arkeolog Yazar Canan Küçükeren ile ‘Ege’de Bir Anadolu Uygarlığı: Karia’ konulu belgesel söyleşi ve imza etkinliği ile devam edecek.

Etkinliğin ikinci günü Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Quartet konseri sunacak. Arkasından Yazar Film Yönetmeni Erdal Kara’nın sunumu ile ‘Mektep’ kısa film gösterimi, söyleşi, film tahlili gerçekleşecek.

Üçüncü gün ‘Hızlı Okuma Hafıza Teknikleri’ ve ‘Aile Okulu’ konulu sunumlar yapılacak.

Dördüncü gün, ‘Seyir İşaretleri’ şiir konseri ardından, ‘Yaşam Kulübesi’ kısa film gösterimi ile devam edecek.

Son gün ‘Sandras’ın Çiçekleri’ konulu belgesel söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek.