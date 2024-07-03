Muğla’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 89 kişi yakalandı

Muğla il genelinde bir haftalık dönemde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 89 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 23 kişinin kesinleşmiş hapis cezası, 66 kişinin ise ifadeye yönelik yakalama emri bulunduğu belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:50
Muğla’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 89 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar arasında: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 14 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 kişi yer aldı.

Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.


muğla haberleri

İlgili Haberler

Köylüler Muğla'yı korumak için yemin etti

Köylüler Muğla'yı korumak için yemin etti
Muğla'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da 21 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler