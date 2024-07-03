Muğla’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 89 kişi yakalandı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:50

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:51

Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar arasında: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 14 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 kişi yer aldı.



Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.