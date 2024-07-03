Muğla’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 89 kişi yakalandı
Muğla il genelinde bir haftalık dönemde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 89 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 23 kişinin kesinleşmiş hapis cezası, 66 kişinin ise ifadeye yönelik yakalama emri bulunduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında yakalanan şahıslar arasında: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 14 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 3 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 kişi yer aldı.
Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ben ona bakan olamazsın demedim...'
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Profesör Karasu'nun ölümünde sır perdesi kalktı
- Kira sözleşmelerinde 'TEFE-TÜFE' bilmecesi
- 5 ürün grubuna ÖTV zammı yolda
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- 'Belki bunları söylediğim için kızıyorsunuz ama...'