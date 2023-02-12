Kramp grubunun efsane gitarcısı Doğan Sakin hayatını kaybetti
Kramp grubunun kurucusu, gitarist ve vokalist Doğan Sakin yaşamını yitirdi.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören gitarist Doğan Sakin hayatını kaybetti.
Sakin, 1984'de Nezih Onur (bas gitar, vokal) ve İdris Tübcil'le (davul) Bakırköy'de Kramp grubunu kurmuştu.
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