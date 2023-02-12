Kramp grubunun efsane gitarcısı Doğan Sakin hayatını kaybetti

Kramp grubunun kurucusu, gitarist ve vokalist Doğan Sakin yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 02:47
Kramp grubunun efsane gitarcısı Doğan Sakin hayatını kaybetti
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Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören gitarist Doğan Sakin hayatını kaybetti.

Sakin, 1984'de Nezih Onur (bas gitar, vokal) ve İdris Tübcil'le (davul) Bakırköy'de Kramp grubunu kurmuştu.



Kramp grubu Doğan Sakin

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