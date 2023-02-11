Depremde hayatını kaybeden Başkan Ayaz, uyarmış: "Adıyaman'daki yapıların yüzde 70'i dayanıksız"

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:33

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 12:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz'ın, şehirdeki binaların dayanıksızlığına yönelik uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Adıyaman merkezli yayın yapan d2tv Memleket Masası Youtube kanalında, 1 Ağustos 2022 tarihinde katıldığı programda Ayaz, "Adıyaman'daki yapıların yüzde 70'i dayanıksız" ifadelerini kullanıyor.

Halkın kentsel dönüşme mesafeli olduğunu, ancak yapıların dayanıksız olduğuna dikkat çeken Ayaz'ın, yayın esnasında örnek olarak saydığı tüm mahalleler ise yıkıldı.

SAYDIĞI TÜM MAHALLELER YIKILDI

Adıyaman Tabip Odası eski Başkanı olan Dr. Şerif Ayaz, kentsel dönüşümün Adıyaman için gerekliliğine işaret ederek, şunları söylüyor:

"Kentsel dönüşüm konusunda belediyemiz ve üniversitemiz ortak çalışma yapıyor. Üzgünüm, ama çalışmaya da gerek yok. Adıyaman'ın dıştaki yapısına bile bakınca Yüzde 70'inin dayanıklı olmadığı görülüyor. Yapılan çalışmalarda da, Adıyaman'daki yapıların yüzde 70'inin depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Bunun radikal çözümü kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm dışında bunu engelleyemezsiniz. Adıyaman'ın 2010'dan önce yapılan yapıların çoğu depreme dayanıklı değil maalesef. 2010'dan sonra yapılan yapılarda bir sıkıntı yok. Doğudaki mahallelerimiz (Yeşilyurt, Fatih, Kayalık, Bahçelievler, Bahçecik, İmamağa) kentsel dönüşüme girip, yeni bir planlama ile düzeltilmesi lazım."

"YARIN BİR DEPREM OLURSA, ÇOK PİŞMAN OLABİLİRİZ"

Halkın kentsel dönüşüme mesafeli olduğunu belirten Şerif Ayaz, deprem riskine şu sözlerle dikkat çekiyor:

"Başkan'ın seçimden önce verdiği sözlerden biri de kentsel dönüşümdü. Verdiği tüm sözleri aşağı yukarı yerine getirdi, ama kentsel dönüşümde en azından gözle görülür bir şey yapamadık. Ama bununla ilgili büyük bir gayreti var. İhalesi yapıldı, 65 hektarlık bir alanı kentsel dönüşüme soktular. Bunun bi r kısmı da 'acil kentsel dönüşüm' alanına sokuldu. En azından 40 hektarlık alanda kentsel dönüşüm başlatıp, insanlara göstermek lazım. Çünkü insanlar görmediği şeye inanmıyor. Bizim buradaki derdimiz de; en azından bunu yapabilirsek, insanlar dönüşümün olduğunu görürse, talep gelir diye düşünüyoruz. Çünkü şu an bayağı karşı çıkıyorlar. Hak kaybı yaşayacaklarını düşünüyor, oturdukları yerden vazgeçmek istemiyorlar. Ama hayatın da bir gerçeği var. Yarın bir deprem olursa, biz çok pişman olacağımız şeyler yaşayabiliriz. İnşallah o günleri görmeyiz."

"DEMEK DEPREM YIKMIYORMUŞ"

İzmir depremini örnek veren Ayaz, gerekli adımların atılması çağrısını ise şöyle yapıyor:

"Süleyman Başkan veya ondan sonra gelecek belediye başkanı, kim olursa olsun bu işe ciddi ciddi eğilmesi ve çözmesi lazım. Adıyaman'ın kent olmabilmesi için şu an en acil şeylerden biri, kentsel dönüşüm. İzmir'de bunun örneğini gördük. Koca koca binalar yerle bir oldu, yanındaki binalar da dimdik ayakta durdu. Demek ki deprem yıkmıyormuş. Bu bunun en güzel kanıtıydı."