Küçük Çiftlik'te 'Yılbaşı Kasabası'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Ayrıca festivalde bugün Jabbar, yarın DJ Melis Köke ve Lalalar, 26 Aralık’ta Dilan Balkay, 27 Aralık’ta Fransız ikili Elephanz, 28 Aralık’ta Mert Demir; 29 Aralık’ta Waldeck 30 Aralık’ta ise Büyük Ev Ablukada konser verecek.