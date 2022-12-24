Küçük Çiftlik'te 'Yılbaşı Kasabası'

KüçükÇiftlik Park’ta kurulan “Wonder Village”, 21 Aralık’ta kapılarını açtı. Ziyaretçiler 10 günlük festival boyunca eğlenceli etkinliklere katılabilecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
Küçük Çiftlik'te 'Yılbaşı Kasabası'
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Ayrıca festivalde bugün Jabbar, yarın DJ Melis Köke ve Lalalar, 26 Aralık’ta Dilan Balkay, 27 Aralık’ta Fransız ikili Elephanz, 28 Aralık’ta Mert Demir; 29 Aralık’ta Waldeck 30 Aralık’ta ise Büyük Ev Ablukada konser verecek.


Küçükçiftlik KüçükÇiftlik Park

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