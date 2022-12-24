Küçük Çiftlik'te 'Yılbaşı Kasabası'
KüçükÇiftlik Park’ta kurulan “Wonder Village”, 21 Aralık’ta kapılarını açtı. Ziyaretçiler 10 günlük festival boyunca eğlenceli etkinliklere katılabilecek.
Ayrıca festivalde bugün Jabbar, yarın DJ Melis Köke ve Lalalar, 26 Aralık’ta Dilan Balkay, 27 Aralık’ta Fransız ikili Elephanz, 28 Aralık’ta Mert Demir; 29 Aralık’ta Waldeck 30 Aralık’ta ise Büyük Ev Ablukada konser verecek.
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