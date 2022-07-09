Küçükçiftlik Bahçe’de sahne sırası Davran Tiyatrosu’ndaydı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Cem Davran ve Hakan Gerçek, hepimizin bir dönem hayatlarına, evlerine giren ve severek izlenen dizisi Ruhsar’dan sonra bir araya geldikleri tiyatro oyununda, felsefesi olan bir oyunu seyirci ile buluşturuyorlar. Davran Tiyatrosu, ilk yaz sezonun oyununu Cem Davran ve Hakan Gerçek sahneye koymuş. Açıkhava gösterimi 6 Temmuz akşamı gerçekleşen etkinliğin oyun yazarı Karl Wittlinger. Oldukça ağır, felsefik ve düşündürücü bir oyunda, yılların dostluğu girince olay hafifliyor.

İçerdekiler mi akıllı, yoksa dışarıdakiler mi? Savaşın etkisinde kimliğini kaybetmiş Sam ile yerine geçmeye çalıştığı ölmüş biri ile aslında yaşarken ölmüş Sam’in, hastanenin asabiye bölümü olarak yansıtılan, bir akıl hastanesinde geçen, sorgulamaları aslında bir yaşamın izleri. Doktor ve hastası arasında başlayan hikâye, aslında hastanın yazmış olduğu tam beş yüz sayfalık oyun ile şekillenmeye başlar. İzleyiciye, hangisi gerçek, hangisi oyun izlenimini vermeye çalışarak içerden dışarıyı ve aynı zamanda, dışarıdan içerinin insan manzaralarını korkusuzca sunmakta. Ve Hakan Gerçek ise en az Cem Davran kadar başarılı, zira Hakan Gerçek, dört ayrı karakter sunumu ile de oldukça başarılı.