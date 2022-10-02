İstanbul Coffee Festival, 6 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta başlayacak
Kahveseverleri bir araya getirecek "İstanbul Coffee Festival", 6-9 Ekim arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.
"İstanbul Coffee Festival"inde, konserler, atölyeler ve workshoplarla birlikte, aralarında Can Bonomo, Gripin, Bedük, KÖFN, Canozan ve Kolpa'nın bulunduğu birçok ünlü isim sahne alacak.
Türk Telekom Prime'ın sponsorluğunu üstlendiği festival boyunca 27 konser düzenlenecek.
Farklı tatları merak eden gurmelerin, müzikseverlerin ve kahve tutkunlarının buluşacağı festivalde, Melikşah Altuntaş ile de kahve sohbetleri yapılacak.
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 6'lı masada 'hız' hamlesi