'Küçük Prens', 21 Kasım'da İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak
Antoine de Saint-Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens" kasım ayında sanat tutkunları ile buluşacak.
Antoine de Saint-Exupery'nin unutulmaz eseri "Küçük Prens"in sahneye uyarlanmış gösterisi, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 21 Kasım-1 Aralık'ta sahnelenecek
Farklı ülkelerde bugüne kadar bir milyonu aşkın izleyici tarafından izlenen gösteri, Saint-Exupery'nin 1943'te yayınlanan aynı adlı eserinden uyarlandı. Gösteri, çocuklarla yetişkinlere sevgi, dostluk, sadakat ve insan doğası üzerine düşündüren bir hikaye sunuyor.
Gösteride, Küçük Prens'in farklı gezegenlerde karşılaştığı karakterler ve onların temsil ettiği değerler, tiyatro, dans, akrobasi ve ileri teknoloji video haritalama ile canlandırılıyor.
Etiketler: #Küçük Prens #Tiyatro #Çocuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı
- Okul önünde mastürbasyon yapan şahsı yurttaşlar yakaladı
- Oturum kapalı... Plan açık!