Küçük yatırımcının zaferi

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:02

2020’de pandemi patlayınca çok sayıda insan borsada para kazanmak istedi.

Wall Street’teki büyük yatırımcılar, video oyunları ve elektronik cihazlar satan sıradan GameStop şirketi hisselerinin piyasa değerinin altına düşeceğini, ciddi kârlar edeceklerini sandılar. Çok sayıda şirket gibi GameStop da pandemiden dolayı şubelerini kapatacağını açıkladı. Annesi hemşire, babası kamyon şoförü olan, işçi sınıfından gelen, sempatik aile babası, finans analisti Keith Gill, YouTube’dan yaptığı yayınlarla küçük yatırımcıları GameStop’a yönlendirdi. Elon Musk’ın da desteklediği şirketin hisseleri hızla yükseldi. Üç dolardan 470’e çıkan hisseler karşısında büyük yatırımcılar 5 milyar dolardan fazla zarar etti. Ben Mezrich’in Antisosyal Ağ: GameStop Olayı ve Wall Street’i Dize Getiren Bir Grup Amatörün Gerçek Hikâyesi adlı romanından yönetmen Craig Gillespie’nin (Cruella, Ben Tonya) sinemaya uyarladığı Dumb Money (Keriz Parası) senaryosu, oyuncu kadrosu, ritmi, iletisiyle çok başarılı bir dramatik komedi. Mezrich’in Kazara Milyarderler kitabı da Sosyal Ağ (2010) başlığıyla filmleştirildi. Keriz Parası, Sosyal Ağ, Kazanma Sanatı, The Wolf of Wall Street, Vurguncular, The Big Short boyutunda bir yapım, hatta daha militan daha isyankâr diyebilirim. Merak uyandıran, medyatik olayları betimleyen bu tarz filmlerin geniş bir izleyicisi var.

ADALETSİZ SİSTEM

Finans tutkunu Keith’i karısı, erkek kardeşi çok destekler. Film boyunca Keith’in önerilerini dinleyen hemşire Jenny, GameStop çalışanı Marcos, Teksas Üniversitesi öğrencileri Riri ve Harmony’nin gündelik yaşamlarını da izleriz. Hepsi birden bize enayi parası diyorlar ama bir araya gelirsek Wall Street varsıllarını alt ederiz diyerek dayanışma yaparlar. Hayata bir kez geliyoruz haydi ekonomiyi değiştirelim derler. Karşılarında zenginleri daha da zengin yapan adaletsiz bir sistem vardır. Güncel görüntüleriyle, televizyon röportajlarıyla, TikTok videolarıyla, akıcı, hızlı temposuyla yönetmen Amerikan halkıyla finans kurtlarının savaşını gerçekçi, yarı belgesel tadında bir anlatımla, esprili, zeki diyaloglarla izleyiciye aktarıyor. “Komedinin gerçek yaşamda gibi olması gerek. Mizah insanları aynı amaç uğruna hareket etmesi için de kullanılır. Filmimin bakış açısı öznel, borsa milyarderlerinin hoşuna gitmeyecek” diyen Gillespie seyirciyi eğlendiriyor, güldürüyor, düşündürüyor, isyan ettiriyor.

Oyuncu kadrosu Paul Dano, Seth Rogen, Shailene Woodley, Peter Davidson, America Ferrara, Sebastian Stan, Vincent D‘Onofrio, Dane DeHaan’dan oluşan Keriz Parası bugün gösterime girdi.