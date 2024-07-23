KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos ayında 7 oyunu izleyicileriyle buluşturacak
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Ağustos ayında 7 oyunu izleyicileri ile buluşturacak.
KüçükÇiftlik Park'ın 2020 yazında tiyatrolara destek vermek amacıyla başlattığı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, beşinci sezonunda da çeşitli oyunlarla izleyicilerini ağırlamaya devam ediyor. Açık havada gerçekleştirilen bu etkinlik, tiyatroseverlere Ağustos ayı boyunca zengin bir program sunuyor.
KÜÇÜKÇIFTLİK BAHÇE TİYATROSU AĞUSTOS AYI PROGRAMI
7 Ağustos: "Üçü Bir Arada" - Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın rol aldığı oyunla Ağustos programı başlıyor.
15 Ağustos: "Eksik" - Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın performansıyla sahne alacak.
21 Ağustos: "Herkes Kocama Benziyor" - Pınar Güntürkün’ün tek kişilik oyunu izleyicilerin beğenisine sunulacak.
22 Ağustos: "Yan Dünya" - Ayşegül Tekin, Ayşegül Uraz, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Volkan Çıkıntoğlu ve Yiğit Sertdemir birlikte sahne alacak.
23 Ağustos: "Bir Baba Hamlet" - Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu aynı sahnede buluşacak.
25 Ağustos: "Güzel Son" - Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay'ın rol alıyor.
29 Ağustos: "Joseph K." - Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın’ın performansıyla tiyatroseverlerle buluşacak.
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