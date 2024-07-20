İBB kültür merkezleri yaz döneminde kapılarını tiyatro gruplarına açıyor

Yayınlanma: 20.07.2024 - 14:51

Güncelleme: 20.07.2024 - 14:51

İBB Kültür Dairesi Başkanlığına (İBB Kültür) bağlı İstanbul Kültür Politikaları Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde kültür merkezlerinde sanatçılar hafta içi her gün 12.30-17.00 saatleri arasında prova yapabilecek.

Ekipler, İBB kültür merkezlerine form aracılığıyla başvuru yaparak, eylül ayına kadar haftanın 5 günü seçtikleri sahneyi kullanabilecek.

İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan "İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası" da ayrıca tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlandı.

Soru ve öneriler için ise "[email protected]" mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.