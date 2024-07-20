İBB kültür merkezleri yaz döneminde kapılarını tiyatro gruplarına açıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültür merkezleri yaz boyunca hafta içi her gün tiyatro ve performans gruplarını ağırlayacak.
İBB Kültür Dairesi Başkanlığına (İBB Kültür) bağlı İstanbul Kültür Politikaları Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde kültür merkezlerinde sanatçılar hafta içi her gün 12.30-17.00 saatleri arasında prova yapabilecek.
Ekipler, İBB kültür merkezlerine form aracılığıyla başvuru yaparak, eylül ayına kadar haftanın 5 günü seçtikleri sahneyi kullanabilecek.
İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan "İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası" da ayrıca tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlandı.
Soru ve öneriler için ise "[email protected]" mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.
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