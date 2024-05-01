Kuğu Gölü Balesi İzmirlilerle buluştu!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:58

Güncelleme: 01.05.2024 - 11:58

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), klasik bale repertuvarının en ikonik eserlerinden biri olan Kuğu Gölü Balesi'ni İzmirli izleyicilerle buluşturdu. Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bestesiyle hayat bulan bu eser, Bornova Necdet Aydın Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Şef Tolga Taviş'in yönettiği İZDOB orkestrası, başkemancı Kemal Tören eşliğinde performans sergiledi. Prens Siegfried ve Odette'nin romantik ve trajik aşk hikayesini anlatan eserde, başrolleri Cansu Polat (Odette-Odile), Çağın Özideş (Prens Siegfried), Boğaçhan Bozcaada (Von Rothbart), Çisil Bozcaada (Kraliçe Prens Siegfried'in annesi) ve Altan Kılınç (öğretmen Wolfgang) paylaştı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kuğu Gölü'nün sahnelenmesinin meşakkatli bir eser olduğunu belirterek, "Bu eserde dikkat edilmesi, izlenmesi, dinlenmesi ve duygulanılması gereken o kadar çok öğe var ki her temsil izleyici için yeni deneyimleri de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Eser, 2, 4, 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde de İzmirli sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.