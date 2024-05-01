Kuğu Gölü Balesi İzmirlilerle buluştu!

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Kuğu Gölü Balesi'ni İzmirli izleyicilerle buluşturdu.

AA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 11:58
Kuğu Gölü Balesi İzmirlilerle buluştu!
Abone Ol google-news

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), klasik bale repertuvarının en ikonik eserlerinden biri olan Kuğu Gölü Balesi'ni İzmirli izleyicilerle buluşturdu. Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bestesiyle hayat bulan bu eser, Bornova Necdet Aydın Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Şef Tolga Taviş'in yönettiği İZDOB orkestrası, başkemancı Kemal Tören eşliğinde performans sergiledi. Prens Siegfried ve Odette'nin romantik ve trajik aşk hikayesini anlatan eserde, başrolleri Cansu Polat (Odette-Odile), Çağın Özideş (Prens Siegfried), Boğaçhan Bozcaada (Von Rothbart), Çisil Bozcaada (Kraliçe Prens Siegfried'in annesi) ve Altan Kılınç (öğretmen Wolfgang) paylaştı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kuğu Gölü'nün sahnelenmesinin meşakkatli bir eser olduğunu belirterek, "Bu eserde dikkat edilmesi, izlenmesi, dinlenmesi ve duygulanılması gereken o kadar çok öğe var ki her temsil izleyici için yeni deneyimleri de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Eser, 2, 4, 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde de İzmirli sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.


İzmir Devlet Opera ve Balesi haberleri Bale haberleri Kuğu Gölü haberleri

İlgili Haberler

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden 'Evita Müzikali'nin prömiyeri gerçekleşti

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden 'Evita Müzikali'nin prömiyeri gerçekleşti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden "Carmen" operası Atatürk Kültür Merkezi'nde...
Eşsiz hikaye Ankara'da sahnelendi: Müzik ve dansın birleşimiyle anlatılan dokunaklı bir bale...

Eşsiz hikaye Ankara'da sahnelendi: Müzik ve dansın birleşimiyle anlatılan dokunaklı bir bale...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her öğüne yakışır bir lezzet: Peynirli tepsi çöreği tarifi...

Her öğüne yakışır bir lezzet: Peynirli tepsi çöreği tarifi...
Taksim’de turistler tedbirler nedeniyle yürüyerek ayrıldı

Taksim’de turistler tedbirler nedeniyle yürüyerek ayrıldı
Kibariye'den pes dedirten sözler: 'Her erkek yapar'

Kibariye'den pes dedirten sözler: 'Her erkek yapar'
Markette nisan ayı zam şampiyonu belli oldu!

Markette nisan ayı zam şampiyonu belli oldu!
Lüks giyim markası Hermes, Birkin çantaları yüzünden davalık oldu!

Lüks giyim markası Hermes, Birkin çantaları yüzünden davalık oldu!
ODTÜ öğrencileri ve emekçiler el ele!

ODTÜ öğrencileri ve emekçiler el ele!
Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım
HAK-İŞ heyeti taksim kazancı yokuşu’nda 1 Mayıs anması düzenledi

HAK-İŞ heyeti taksim kazancı yokuşu’nda 1 Mayıs anması düzenledi