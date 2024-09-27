Tarih ve sanatın buluştuğu yerde 12 binin üzerinde izleyici: Aspendos'ta Opera ve Bale Festivali...

Yayınlanma: 27.09.2024 - 19:16

Güncelleme: 27.09.2024 - 19:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" sona erdi.

Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde 13 Eylül'de "Aida" operasıyla başlayan ve "Opera Gala Gecesi Konseri", "Kuğu Gölü" ile "Carmen ve Tango Ateşi" balesini sanatseverlerle buluşturan festival "Tosca" operasıyla perdelerini kapattı.

2 bin yıllık antik tiyatronun eşsiz atmosferi ve akustiğinde opera ve bale seslerinin yankılandığı festival, her yıl olduğu gibi binlerce yerli ve yabancı sanatseveri ağırladı.