Tarih ve sanatın buluştuğu yerde 12 binin üzerinde izleyici: Aspendos'ta Opera ve Bale Festivali...

Antalya'da bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali", 12 binin üzerinde yerli ve yabancı sanatseveri ağırladı.

Tarih ve sanatın buluştuğu yerde 12 binin üzerinde izleyici: Aspendos'ta Opera ve Bale Festivali...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 19:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" sona erdi.

Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde 13 Eylül'de "Aida" operasıyla başlayan ve "Opera Gala Gecesi Konseri", "Kuğu Gölü" ile "Carmen ve Tango Ateşi" balesini sanatseverlerle buluşturan festival "Tosca" operasıyla perdelerini kapattı.

2 bin yıllık antik tiyatronun eşsiz atmosferi ve akustiğinde opera ve bale seslerinin yankılandığı festival, her yıl olduğu gibi binlerce yerli ve yabancı sanatseveri ağırladı.


Etiketler: #Aspendos Opera ve Bale Festivali #Aspendos #Devlet Opera ve Balesi #Bale

İlgili Haberler

Anadolu Ateşi'nin mahkeme kararına karşın Aspendos Arena'yı boşaltmadığı belirtildi: 19 aydır tahliye etmediler

Anadolu Ateşi'nin mahkeme kararına karşın Aspendos Arena'yı boşaltmadığı belirtildi: 19 aydır tahliye etmediler
Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı

Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı
Aspendos Festivali’nde sanat rüzgarları: Opera ve bale tutkunlarına özel program...

Aspendos Festivali’nde sanat rüzgarları: Opera ve bale tutkunlarına özel program...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler