Kukla tiyatrosu Eskişehir'de seyirci ile buluştu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 10:42

'Eski Şehrin Kuklaları', T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştı.

Yaklaşık iki aydır sahneleme çalışmaları devam eden oyun, ünlü yazar Güngör Dilmen’in aynı adlı eserinden kukla oyunu olarak uyarlandı. Oyunun yönetmenliğini Bulgar yönetmen Hristina Arsenova, kukla ve çevre tasarımını usta tasarımcı Ayten Öğütcü üstlenirken, müziklerini ise Vladimir Djambazov besteledi.

Mitolojide yer alan “Kral Midas” öyküsünden yola çıkılarak sahnelenen kukla oyununda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları Özlem Akdoğan, Çiğdem Altuğ, Umut Bazlama, Nagihan Orhan, Emir izci ve Mahide Yumbul görev alıyor.

Eskişehir Şehir Tiyatroları bir ilke daha imza atarak, Eskişehir’de hem yetişkinlerin hem de çocukların birlikte izleyebileceği Aile oyunu türünde bir çalışmayı Eskişehirli sanatseverlerle tanıştırdı. İlk gösterimi ile izleyicilerden tam not alan “Midas’ın Kulakları” Kukla Oyunu, sezon boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşmaya devam edecek.

AMAÇ, KÜLTÜREL DEĞERLERİ TEŞVİK ETMEK

“Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor. Hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesi olarak açıklanıyor.