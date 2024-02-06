Kula’nın tarihi evleri korku filmine ev sahipliği yapıyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Manisa’nın Kula ilçesinde yeni bir film çekimi başladı. TULPA isimli korku filminin Mayıs ayında sinemalara girmesi bekleniyor.

İHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:03
Kula’nın tarihi evleri korku filmine ev sahipliği yapıyor
Abone Ol google-news

Osmanlı döneminin en güzel sivil mimari örneklerini barından Manisa’nın Kula ilçesi, yönetmen ve yapımcılarca tercih edilen ilçe olmayı sürdürüyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kula, yapımcı ve yönetmenlerin de ilk tercihleri arasındaki yerini sürdürüyor. Bu çerçevede yapımcılığını MAG Yapım Sahibi Murat Ünaloğlu, yönetmenliğini Güneş Güneş’in yapmış olduğu TULPA isimli korku filminin çekimleri başladı.

Uygulayıcı yapımcılığını Cihad Kıtır’ın üstlendiği TULPA isimli korku filmine Kula sokakları ve tarihi evleri ev sahipliği yapıyor. Başrollerinde Özgür Özberk, Özge Günaydın, Eylül Özyaka ve Deniz Gökçek’in rol aldığı korku filminin mayıs ayında sinemalara girmesi bekleniyor.


Kula haberleri Manisa haberleri

İlgili Haberler

Apple satışa çıkardı: Sokaklar bilim kurgu filmine döndü

Apple satışa çıkardı: Sokaklar bilim kurgu filmine döndü
Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim?

Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim?
Reha Erdem ilk adımı Neandria filmiyle attı

Reha Erdem ilk adımı Neandria filmiyle attı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon