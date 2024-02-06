Kula’nın tarihi evleri korku filmine ev sahipliği yapıyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:03

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:03

Osmanlı döneminin en güzel sivil mimari örneklerini barından Manisa’nın Kula ilçesi, yönetmen ve yapımcılarca tercih edilen ilçe olmayı sürdürüyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Kula, yapımcı ve yönetmenlerin de ilk tercihleri arasındaki yerini sürdürüyor. Bu çerçevede yapımcılığını MAG Yapım Sahibi Murat Ünaloğlu, yönetmenliğini Güneş Güneş’in yapmış olduğu TULPA isimli korku filminin çekimleri başladı.

Uygulayıcı yapımcılığını Cihad Kıtır’ın üstlendiği TULPA isimli korku filmine Kula sokakları ve tarihi evleri ev sahipliği yapıyor. Başrollerinde Özgür Özberk, Özge Günaydın, Eylül Özyaka ve Deniz Gökçek’in rol aldığı korku filminin mayıs ayında sinemalara girmesi bekleniyor.