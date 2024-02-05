Reha Erdem ilk adımı Neandria filmiyle attı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:51

Güncelleme: 05.02.2024 - 17:51

Kadıköy'deki gösterinin ardından rejisör Reha Erdem ve oyunda rol alan yazar Tanıl Bora yaptıkları sohbette ilk kez gerçekleşen bu ekolojik yapımın dünyanın hızla kirlenmesi, doğanın dengesinin bozulması karşısında çok küçük ama konuya dikkat çekmek bağlamında örnek bir adım olduğuna dikkat çektiler.





Çekimleri Çanakkale’nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde halkla iç içe gerçekleşen film antik kentin yak ı nlar ı nda yoksul bir k ö yde annesiyle birlikte ya ş ayan ve atletizm yar ış lar ı na haz ı rlanan Suna adl ı bir gen ç kız ile yakın çevresini oda ğı na alıyor. Türkiye'nin gerçeklerini didaktik olmayan bir senaryo ve iyi oyunculukla anlatan film bütün canlıların yaşam hakkı olduğuna vahdet-i vücut felsefesine de göndermeler yaparak dikkat çekiyor.



Yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv’in üstlendiği filmde, Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Deniz Tortum’un yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini birçok Reha Erdem filminde de çalışan Florent Herry üstleniyor. Film 10 Şubat’ta İzmir, Karaca ve 17 Şubat’ta Ankara, Büyülü Fener Kızılay sinemalarında özel gösterimlerine devam edecek ve Başka Sinema dağıtımıyla 15 Mart’ta sinemalarda vizyona girecek.