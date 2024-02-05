Reha Erdem ilk adımı Neandria filmiyle attı

Dünya prömiyerini geçtiğimiz Ekim ayında 39. Varşova Film Festivali’nde yapan ve Türkiye’nin ilk ekolojik yapımı Reha Erdem’in son filmi Neandria 31 Ocak Çarşamba akşamı Atlas 1948 Sineması’nda ve 4 Şubat'ta Kadıköy Sineması'nda oyuncuların katılımıyla gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:51
Reha Erdem ilk adımı Neandria filmiyle attı
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Kadıköy'deki gösterinin ardından rejisör Reha Erdem ve oyunda rol alan yazar Tanıl Bora yaptıkları sohbette ilk kez gerçekleşen bu ekolojik yapımın dünyanın hızla kirlenmesi, doğanın dengesinin bozulması karşısında çok küçük ama konuya dikkat çekmek bağlamında örnek bir adım olduğuna  dikkat çektiler.

Çekimleri Çanakkale’nin Kayacık köyünde ve Neandria antik kentinde halkla iç içe gerçekleşen film antik kentin yakınlarında yoksul bir köyde annesiyle birlikte yaşayan ve atletizm yarışlarına hazırlanan Suna adlı bir genç kız ile yakın çevresini odağına alıyor. Türkiye'nin gerçeklerini didaktik olmayan bir senaryo ve iyi oyunculukla anlatan film bütün canlıların yaşam hakkı olduğuna vahdet-i vücut felsefesine de göndermeler yaparak dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Cilivin üstlendiğfilmde, Deniz İlhanAhmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Izzy, Nur Fettahoğlu, Serkan Keskin, Gizem Katmer, Ayşegül Kopartan ve Tanıl Bora rol alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Deniz Tortumun yaptığı filmin görüntü yönetmenliğini birçok Reha Erdem filminde de çalışan Florent Herry üstleniyor. Film 10 Şubat’ta İzmir, Karaca ve 17 Şubat’ta Ankara, Büyülü Fener Kızılay sinemalarında özel gösterimlerine devam edecek ve Başka Sinema dağıtımıyla 15 Mart’ta sinemalarda vizyona girecek.


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