Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim?
Acımasız (Knallhart) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Acımasız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Acımasız filminin yönetmen koltuğunda Detlev Buck oturuyor. Filmin senaristliğini Zoran Drvenkar üstleniyor. Peki, Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim?
ACIMASIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Zengin bir yaşamdan tam aksine savruluş, özellikle normal bir düzen dışında yaşayan bir genç için çok sakıncalı olabilir. Micheal ve annesi son derece varlıklı bir adamla birlikte yaşarlarken ayrılıkla beraber bir kenar mahalleye düşer yolları.Micheal aynı zamanda annesi ile de doğru bir iletişim kuramamaktır. Öte yandan okul ortamında da sorunlar yaşar. Çeteleşmiş bir grup öğrenci onu baskı altına alır. Micheal tüm bunlardan kurtulmak isteği ile bambaşka bir yöne kanalize olur. Suç dünyası onu beklemektedir.
ACIMASIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
David Cross
Erhan Emre
Jenny Elvers-Elbertzhagen
Oktay Özdemir
Kida Ramadan
Hans Löw
David Kross
Jan Henrik Stahlberg
Arnel Taci
Kai Müller
ACIMASIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Acımasız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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