Yayınlanma: 05.02.2024 - 21:11

Güncelleme: 05.02.2024 - 21:11

Acımasız filminin yönetmen koltuğunda Detlev Buck oturuyor. Filmin senaristliğini Zoran Drvenkar üstleniyor. Peki, Acımasız filminin konusu ne? Acımasız filminin oyuncuları kim?

ACIMASIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengin bir yaşamdan tam aksine savruluş, özellikle normal bir düzen dışında yaşayan bir genç için çok sakıncalı olabilir. Micheal ve annesi son derece varlıklı bir adamla birlikte yaşarlarken ayrılıkla beraber bir kenar mahalleye düşer yolları.Micheal aynı zamanda annesi ile de doğru bir iletişim kuramamaktır. Öte yandan okul ortamında da sorunlar yaşar. Çeteleşmiş bir grup öğrenci onu baskı altına alır. Micheal tüm bunlardan kurtulmak isteği ile bambaşka bir yöne kanalize olur. Suç dünyası onu beklemektedir.

ACIMASIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Cross

Erhan Emre

Jenny Elvers-Elbertzhagen

Oktay Özdemir

Kida Ramadan

Hans Löw

David Kross

Jan Henrik Stahlberg

Arnel Taci

Kai Müller

ACIMASIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Acımasız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.