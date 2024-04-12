Kült korku Kehanet’in başlangıç filmi Omen: İlk Kehanet gösterime girdi
Kült korku Kehanet’i (Omen/1976) Richard Donner çekti, Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Billie Whitelaw’ın oynadığı filmde Jerry Goldsmith’in koro müziği etkileyiciydi.
Kehanet
izleyici tarafından
çok beğenilince
Damien: Kehanet 2
(1978), Kehanet 3:
Son Mücadele (1981),
Kehanet 4: Uyanış
(1991) adlı devam
filmleri gerçekleştirildi. Uzun
bir aradan sonra ilk filmin yeni
versiyonu (2006) yapıldı. Şeytan’ın
oğlu Damien 6. ayın 6. gününde
saat 06.00’da doğar, annesi
insan değil çakaldır. Doğumda
bebeklerini yitiren Amerikalı
diplomat (Gregory Peck) ile eşine
(Lee Remick) yetiştirmeleri için
Damien verilir.
DİŞİL ENERJİ
1970’lerin Şeytan, The Shining, Kehanet gibi kült korkularla büyüyen, Channel Zero, Legion, Brand New Cherry Flavor dizilerini çeken kadın yönetmen Arkasha Stevenson’a ilk filmin mitolojisinin arkasında neler olduğunu anlatan Omen: İlk Kehanet (2024) projesi önerilir. Tüm Kehanet filmlerini ataerkil, eril bulan Stevenson son versiyonu bir kadının gözünden dişil bir enerjiyle anlatmayı yeğler. Kehanet’in başlangıcını anlatan filmde olaylar Roma’da 1971 yılında geçer. Politik çatışmalar, protestolar alabildiğine artmış; dünya, otorite değişmiş; gençler kiliseden uzaklaşmıştır. Rahibe Margaret Amerika’daki yetimhaneyi ziyaret eden Kardinal Lawrence’in yönlendirmesiyle Roma’daki yetimhaneye gelir.
Burada olmaktan çok mutlu
olan genç kız küçük kızlara
ders verecektir. Manastır ayrıca
bebeklerini doğuran bekâr
annelere de yardımcı olur. Sorunlu
bir geçmişi olan Margaret’in hayal
gücü geniştir, gerçeklerle sanrıları
birbirinden ayıramaz. Sürekli bir
odada kapalı tutulan, yatağına
bağlanan Scianna genç rahibenin
dikkatini çeker; onunla arkadaş
olur; Margaret da Scianna gibi
tecrit edilmiş, yatağa bağlanmış,
cezalandırılmıştır.
KÖTÜLÜK İNSANIN İÇİNDEDİR
Şeytan sadece bir araçtır, kötülük insanın içindedir. Açılış sekansında yönetmen ilk Kehanet’in ikonik karakteri Peder Brennan’la filmi başlatır. Kilise tarafından aforoz edilen Brennan Margaret’e ulaşır, ona Scianna’dan uzak durmasını söyler. Margaret büyük bir komplonun ortasındadır, sürekli kendini sorguladığı için olup biteni kavrayamaz.
Katolik kilisesi binlerce yıldır erki elinde tutmaktadır, bu düzenin değişmemesi için insanları korkutacak bir şey yaratarak güdümlemek ister. İnsanlığın karanlık yüzünü, doğumu, kadının beden özerkliğini, kendi kendini yönetme yetisini, zoraki üremeyi, tecavüzü, yozlaşmayı, dini otoriteye, kurumlara karşı güvensizliği, köktendinci tarikatları, sosyal endişeleri, ideolojinin tehlikelerini, gerçekle gerçeküstüyü etkileyici biçimde aktarır Stevenson. 1970’lerin korku filmlerinin atmosferini başarıyla yaratan, Tiksinti (Roman Polanski/1965), Rosemary’nin Bebeği (Roman Polanski/1968), Saplantı (Andrzej Zulawski/1981) filmlerinden etkilenen yönetmen modern ve klasik anlatım arasında doğru bir denge kurmuş. Yapımcı M. Night Shymalan’ın Servant dizisindeki
Nell Tiger Free’nin performansı
olağanüstü, Mark Corven’in
müziği büyüleyici.
Nell Tiger Free, Ralph Ineson,
Bill Nighy, Nicole Sorace, Sonia
Braga, Maria Caballero, Tevfik
Barhom, Charles Dance’in
oynadığı Omen: İlk Kehanet bugün
gösterime girdi.
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