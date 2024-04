Kült korku Kehanet’in başlangıç filmi Omen: İlk Kehanet gösterime girdi

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Kehanet izleyici tarafından çok beğenilince Damien: Kehanet 2 (1978), Kehanet 3: Son Mücadele (1981), Kehanet 4: Uyanış (1991) adlı devam filmleri gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra ilk filmin yeni versiyonu (2006) yapıldı. Şeytan’ın oğlu Damien 6. ayın 6. gününde saat 06.00’da doğar, annesi insan değil çakaldır. Doğumda bebeklerini yitiren Amerikalı diplomat (Gregory Peck) ile eşine (Lee Remick) yetiştirmeleri için Damien verilir.



DİŞİL ENERJİ

1970’lerin Şeytan, The Shining, Kehanet gibi kült korkularla büyüyen, Channel Zero, Legion, Brand New Cherry Flavor dizilerini çeken kadın yönetmen Arkasha Stevenson’a ilk filmin mitolojisinin arkasında neler olduğunu anlatan Omen: İlk Kehanet (2024) projesi önerilir. Tüm Kehanet filmlerini ataerkil, eril bulan Stevenson son versiyonu bir kadının gözünden dişil bir enerjiyle anlatmayı yeğler. Kehanet’in başlangıcını anlatan filmde olaylar Roma’da 1971 yılında geçer. Politik çatışmalar, protestolar alabildiğine artmış; dünya, otorite değişmiş; gençler kiliseden uzaklaşmıştır. Rahibe Margaret Amerika’daki yetimhaneyi ziyaret eden Kardinal Lawrence’in yönlendirmesiyle Roma’daki yetimhaneye gelir.

Burada olmaktan çok mutlu olan genç kız küçük kızlara ders verecektir. Manastır ayrıca bebeklerini doğuran bekâr annelere de yardımcı olur. Sorunlu bir geçmişi olan Margaret’in hayal gücü geniştir, gerçeklerle sanrıları birbirinden ayıramaz. Sürekli bir odada kapalı tutulan, yatağına bağlanan Scianna genç rahibenin dikkatini çeker; onunla arkadaş olur; Margaret da Scianna gibi tecrit edilmiş, yatağa bağlanmış, cezalandırılmıştır.



KÖTÜLÜK İNSANIN İÇİNDEDİR

Şeytan sadece bir araçtır, kötülük insanın içindedir. Açılış sekansında yönetmen ilk Kehanet’in ikonik karakteri Peder Brennan’la filmi başlatır. Kilise tarafından aforoz edilen Brennan Margaret’e ulaşır, ona Scianna’dan uzak durmasını söyler. Margaret büyük bir komplonun ortasındadır, sürekli kendini sorguladığı için olup biteni kavrayamaz.

Katolik kilisesi binlerce yıldır erki elinde tutmaktadır, bu düzenin değişmemesi için insanları korkutacak bir şey yaratarak güdümlemek ister. İnsanlığın karanlık yüzünü, doğumu, kadının beden özerkliğini, kendi kendini yönetme yetisini, zoraki üremeyi, tecavüzü, yozlaşmayı, dini otoriteye, kurumlara karşı güvensizliği, köktendinci tarikatları, sosyal endişeleri, ideolojinin tehlikelerini, gerçekle gerçeküstüyü etkileyici biçimde aktarır Stevenson. 1970’lerin korku filmlerinin atmosferini başarıyla yaratan, Tiksinti (Roman Polanski/1965), Rosemary’nin Bebeği (Roman Polanski/1968), Saplantı (Andrzej Zulawski/1981) filmlerinden etkilenen yönetmen modern ve klasik anlatım arasında doğru bir denge kurmuş. Yapımcı M. Night Shymalan’ın Servant dizisindeki

Nell Tiger Free’nin performansı olağanüstü, Mark Corven’in müziği büyüleyici. Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Bill Nighy, Nicole Sorace, Sonia Braga, Maria Caballero, Tevfik Barhom, Charles Dance’in oynadığı Omen: İlk Kehanet bugün gösterime girdi.