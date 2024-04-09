Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde beğeni toplayan konser
Türk ve Azerbaycan bestecilerinin vokal eserlerinin seslendirildiği “Baharın Sesleri” konseri, 6 Nisan’da Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde düzenlendi.
İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuarı (İÜDK)
Müdürü Prof. Şebnem Ünal’ın
sunduğu ve aynı zamanda
bazı eserleri seslendirdiği
konserde İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’ndan (DEÜ) Doç.
Dr. Berna Özkut, Kayseri
Erciyes Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Kıvanç Aycan ve Nişantaşı
Üniversitesi’nden öğretim
elemanı Simge Narin eserleri
yorumladılar. Sanatçılara
piyanoda Doç. Verda Karaçil
Cerit ve Dr. Öğr. Üyesi Elif
Candaş Çevik eşlik etti.
"KINALI EFEM"
Sanatçılar, Fikret Amirov, Selman Ada, Aysim Dolgun Ildız, genç besteci Güray Kapucu, Nazife Güran, Tevfik Guliyev, Erdal Tuğcular, İlke Karcılıoğlu, Üzeyir Hacıbeyov ve Yalçın Tura’nın şarkılarını ve çeşitli sahne eserlerinden aryalarını seslendirdiler. Bestecilerden DEÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Aysim Dolgun Ildız ve İÜDK Doç. Dr. İlke Karcılıoğlu da konseri izleyenler arasındaydı. Aysim Dolgun Ildız’ın sözleri ve müziği kendisine ait “Git Kendini Çok Sevdirmeden” isimli tangosu Berna Özkut tarafından bu konserde ilk kez seslendirildi. Ayrıca Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım için bestelediği, sözleri Dr. Serra Menekay’a ait Kınalı Efem adlı eserini de Berna Özkut ve Kıvanç Aycan düet olarak seslendirdiler.
Bestecilerden DEÜ DK
Bestecilik ve Orkestra Şefliği
Anasanat Dalı’nda Aysim
Dolgun Ildız’ın öğrencisi
olan Güray Kapucu’nun
konserde seslendirilen, sözleri
Karacaoğlan’a ait “Gel” adlı
eseri Avusturya Atatürkçü
Düşünce Derneği’nin
düzenlediği Cumhuriyetimizin
100. Yılı Lied Beste Yarışması’nda
Birincilik Ödülü almıştı.
Yalçın Tura’nın “Sevmek Nedir”
adlı eserinin tüm solistlerin toplu
halde seslendirilmesiyle biten
konser salonu dolduran seyirciler
tarafından büyük beğeni topladı.
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