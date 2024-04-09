Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde beğeni toplayan konser

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı (İÜDK) Müdürü Prof. Şebnem Ünal’ın sunduğu ve aynı zamanda bazı eserleri seslendirdiği konserde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan (DEÜ) Doç. Dr. Berna Özkut, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kıvanç Aycan ve Nişantaşı Üniversitesi’nden öğretim elemanı Simge Narin eserleri yorumladılar. Sanatçılara piyanoda Doç. Verda Karaçil Cerit ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Candaş Çevik eşlik etti.



"KINALI EFEM"

Sanatçılar, Fikret Amirov, Selman Ada, Aysim Dolgun Ildız, genç besteci Güray Kapucu, Nazife Güran, Tevfik Guliyev, Erdal Tuğcular, İlke Karcılıoğlu, Üzeyir Hacıbeyov ve Yalçın Tura’nın şarkılarını ve çeşitli sahne eserlerinden aryalarını seslendirdiler. Bestecilerden DEÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Aysim Dolgun Ildız ve İÜDK Doç. Dr. İlke Karcılıoğlu da konseri izleyenler arasındaydı. Aysim Dolgun Ildız’ın sözleri ve müziği kendisine ait “Git Kendini Çok Sevdirmeden” isimli tangosu Berna Özkut tarafından bu konserde ilk kez seslendirildi. Ayrıca Kurtuluş Savaşımızın kadın kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım için bestelediği, sözleri Dr. Serra Menekay’a ait Kınalı Efem adlı eserini de Berna Özkut ve Kıvanç Aycan düet olarak seslendirdiler.

Bestecilerden DEÜ DK Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda Aysim Dolgun Ildız’ın öğrencisi olan Güray Kapucu’nun konserde seslendirilen, sözleri Karacaoğlan’a ait “Gel” adlı eseri Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği Cumhuriyetimizin 100. Yılı Lied Beste Yarışması’nda Birincilik Ödülü almıştı. Yalçın Tura’nın “Sevmek Nedir” adlı eserinin tüm solistlerin toplu halde seslendirilmesiyle biten konser salonu dolduran seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

