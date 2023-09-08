Büyülü macera devam ediyor: Rana'nın gözünden 1960'lı İstanbul

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:38

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:38

Netflix'in büyük ilgi gören dizisi "Kulüp"ün ikinci sezonu, 15 Eylül'de sevilen karakterler ve büyülü hikayesiyle geri dönüyor. Matilda'nın önderliğinde bir araya gelen özel bir aile olan Kulüp, yeni sezonunda da izleyicilere büyülü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

1960'lı yılların İstanbul'una uzanan hikaye, artık 5 yaşına gelmiş olan Rana'nın gözünden izleyicilere aktarılıyor. Rana, Kulüp'ün büyüleyici dünyasına hayranlıkla büyürken, Matilda ve Çelebi, Kulüp'ü ayakta tutmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Raşel ise kendi ailesini kurma yolunda zorlu bir süreçten geçiyor.

Yeni sezonda, Kulüp ailesi daha da kenetleniyor ve birbirlerine destek oluyorlar. Dizi, Rana Denizer'in yaratıcılığını üstlendiği, Zeynep Günay'ın proje yaratıcısı olduğu ve Seren Yüce'nin yönetmen koltuğunu paylaştığı bir ekip tarafından hayata geçiriliyor.

Başarılı oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış gibi tanınmış isimler bulunuyor. Yeni sezonda ise Halil Babür, Serra Arıtürk ve Ada Erma gibi yetenekli oyuncular da diziye katılıyor.

Netflix'in merakla beklenen dizisi "Kulüp" izleyicilere büyülü bir masalın kapılarını aralıyor ve sevilen karakterlerin serüvenini sürdürüyor.