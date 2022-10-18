"Kumun Tadı" ile sinema dünyasında gözleri üzerine çeken yönetmen Melisa Önel'in yeni filmi "Aniden"
Melisa Önel’in 35. Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde “Asian Future” bölümünde yarışacak filmi Aniden’in afişi ve fragmanı yayımlandı.
Melisa Önel’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu ise Melisa Önel, Feride Çiçekoğlu ile birlikte kaleme almış.
Melisa Önel’in ikinci uzun metrajlı filmi olan Aniden’in başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Aysel Yıldırım, Mehmet Bilge Aslan ve Esra Kızıldoğan bulunuyor.
"ANİDEN" FİLM KONUSU
Yıllardır Hamburg’da yaşayan Reyhan, kısa bir süre için kocasıyla birlikte İstanbul’a döner. Bir süre İstanbul’da yaşadıktan sonra tam da Hamburg’a dönmesine kısa bir süre kala Reyhan koku alamadığını fark eder. Doktora giden Reyhan’ın yaptırdığı tetkikler, önemli bir sorun olabileceğini belirtir. Bu durum üzerine Reyhan, hastalığı ile ilgilenmek yerine, İstanbul’daki geçmişinin peşine düşer.
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