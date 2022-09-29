KUN Art Space Yeni Sezonu Basako’nun ‘’Soyağacı’’ adlı kişisel sergisiyle açıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:24

8 Ekim- 6 Kasım tarih aralığında Çukurova bölgesindeki sanatseverleri Basako’nun birbirinden yaratıcı eserleriyle buluşturan KUN Art Space her ay farklı bir sergiye ev sahipliği yapmaya devam edecek.

2009 yılından bugüne Türkiye genelinde karma sergilerde eserleri yer alan Basako’nun ikinci kişisel sergisi olan "Soyağacı"nda sanatçının son dönem büyük boy kağıt işlerinin ağırlıkta olduğu “Sırça Fanus”, “Kırık, Kesik, Çizik” ve “Dora’nın Oyunu” adlı serilerinden eserler görmek mümkün.

Sanatçının eğitimini aldığı grafik alt yapısı çalışmalarında kendini yoğun biçimde gösteriyor. Eserlerinde doğu sanatının motif geleneğini desen duygusuyla birleştirerek doğa, kent, yuva ve annelik gibi katmanlı konuları derinlikle işliyor. Kağıt üzerine suluboya ve akrilik ile çalıştığı yapıtlarında çektiği fotoğraflardan kolajlarla katmanlar oluşturup, optik oyunlarla izleyicinin karşısına çıkıyor.

Basako’nun ‘’Soyağacı’’ adlı kişisel sergisi ’’ 8 Ekim-6 Kasım tarih aralığında her gün 10:30- 18:30 arası Adana KUN Art Space’de izlenebilir.

KUN Art Space Hakkında

2022 yılı başında açılan ve kısa sürede disiplinler arası üretimleriyle birlikte birçok sanatçıyla iş birliği kuran Kuzgun Art Space, yeni sezon sanat hayatına KUN Art Space adıyla güçlenerek devam etme kararı aldı. KUN Art Space Çukurova bölgesinde gerçekleştirdiği yaratıcı projelerle çalışmalarını sürdüren genç iş insanı Elif Sezer Çaylı,

tarafından bölgedeki sanat alanlarının yetersizliği üstüne odaklanılarak, sanatçılara güneyde yeni bir alan açmak amacıyla hayata geçirildi. Kurulduğu günden bu yana çoğulcu pratiklerde üreten birçok sanatçıyı ve eserlerini ağırlayan galeri birbirinden değerli sanatçıları, küratörleri ağırlamaya devam edecek.