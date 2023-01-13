Kurban’ın vokalisti Deniz Yılmaz'dan üzen açıklama: Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli olmadığından...
Rock grubunun Kurban’ın solisti Deniz Yılmaz, müziği bıraktığını duyurdu. "Müzik yapmak artık benim için lüks haline geldi" diyen Yılmaz, sosyal medya hesabını da süresiz dondurduğunu açıkladı.
Türkiye'nin önde gelen gruplarından Kurban'ın vokalisti Deniz Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü.
Deniz Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar yüzünden müziği bıraktığını duyurdu.
Deniz Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
"Merhaba. Maddi gücüm müzik yapmaya elverişli olmadığından hatta müzik yapmak artık benim için lüks haline geldiğinden (ortaya çıkan sağlık harcamalarım ve yakınlarda zorunlu olarak taşınmam kaçınılmaz gibi göründüğünden) instagram profilimi süresiz donduruyorum. Ola ki ara ara imkan bulur bir şeyler kaydedebilirsem spotify'dan seve seve, güle oynaya paylaşırım. Lütfen sevgi ve saygının gereksiz olduğunu düşünen asalakların sözlerine kulak asmayın. Her zaman iyi ve doğrunun yanında olun, destekleyin. Hoşçakalın."
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