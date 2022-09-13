PnB Rock kimdir? PnB Rock nasıl öldü?

Dünyaca ünlü Rap ve RnB müzik sanatçısı PnB Rock hayatını kaybetti. PnB Rock kimdir? PnB Rock nasıl öldü?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 18:13
PnB Rock kimdir? PnB Rock nasıl öldü?
Abone Ol google-news

Gerçek ismi Rakim Hasheem Allen olan ünlü rapçi 9 Aralık 1991 yılında Pensilvanya'da dünyaya geldi. Allen'ın babası o 3 yaşındayken öldürüldü. Rapçi Tupac ve R&B grubu Jodeci'yi dinleyerek büyüdü 13 yaşındayken, Allen okulda hırsızlık yapmak ve kavgaya karışmak suçlarından gözaltına alındı. 19 yaşına geldiğinde uyuşturucu bulundurma ve diğer suçlardan 33 ay hapis cezasına çarptırıldı. Allen hapisten çıktıktan sonra kısa bir süre evsiz kaldı.

PNB ROCK'IN MÜZİK KARİYERİ

Hapiste yazdığı sözlerden ilk gayriresmi albümünü 2014 yılında çıkardı. 10 Ocak 2017'de ikinci gayriresmi  albümünü çıkardı. İlk resmi albümü TrapStar Turnt PopStar Mayıs 2019'da piyasaya çıktı. Chance the Rapper ile birlikte Ed Sheeran'ın " Cross Me " şarkısında yer aldı .  ayrıca Ocak 2021'de King Von'u "Rose Gold" adlı bir şarkı çıkardı. 

Şubat 2022'de PnB Rock çeşitli sanatçıları yer aldığı yeni  SoundCloud Daze'de yer aldı.

PNB ROCK'IN ÖLÜMÜ?

12 Eylül 2022'de PnB Rock, Los Angeles'taki Main Street caddesinde bir waffle dükkanında yemek yerken soyguncular tarafından öldürüldü.

PnB Rock'ın 2013 ve 2020 doğumlu iki kızı vardı


PnB Rock Cinayet rapçi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler