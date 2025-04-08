'Kürk Mantolu Madonna' beyaz perdeye uyarlanıyor
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna' romanı, uzun yıllardır beklenen sinema uyarlaması için nihayet gün sayıyor.
'Ayla', 'Sınav' ve 'Uzun Hikâye' gibi milyonlarca seyirciyi etkileyen filmlerin senaristi Yiğit Güralp, 'Kürk Mantolu Madonna'nın derinlikli karakterlerini ve dokunaklı hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Güralp'in usta kaleminden çıkacak senaryo, romanın ruhunu koruyarak sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Sürpriz Yapım, Türk edebiyatının bu eşsiz eserini sinemaya uyarlayarak büyük bir projeye imza atıyor. Şirket, romanın büyülü atmosferini ve duygusal yoğunluğunu beyaz perdeye yansıtmak için titizlikle çalışıyor.
Yiğit Güralp
KÜRK MANTOLU MADONNA
Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan Kürk Mantolu Madonna romanı, II. Dünya Savaşı öncesi Berlin'de geçen dokunaklı bir aşk hikayesini anlatıyor. Roman, Raif Efendi ve Maria Puder'in sıra dışı ilişkisi üzerinden yalnızlık, yabancılaşma ve içsel yolculuk gibi evrensel temaları işliyor.
Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması, Türk edebiyatının bu ölümsüz eserini yeni nesillerle buluşturacak ve sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.
Filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu gibi detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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