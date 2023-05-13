Hande Erçel Cannes yolcusu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu yıl 76.'sı düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:00
Hande Erçel Cannes yolcusu
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Başarılı oyuncu Hande Erçel, 22 Mayıs'ta bu yıl 76.'sı Uluslararası Cannas Film Festivali nedeniyle gerçekleşecek olan özel etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.

Ünlü oyuncu, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek kırmızı halı seremonisi ve partide yer alacak.

Geçtiğimiz yılın onur konuğu Dilan Çiçek Deniz olmuştu.



Hande Erçel Cannes

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