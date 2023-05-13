Hande Erçel Cannes yolcusu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 21:00

Güncelleme: 13.05.2023 - 21:00

Başarılı oyuncu Hande Erçel, 22 Mayıs'ta bu yıl 76.'sı Uluslararası Cannas Film Festivali nedeniyle gerçekleşecek olan özel etkinliğe onur konuğu olarak katılacak.

Ünlü oyuncu, etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek kırmızı halı seremonisi ve partide yer alacak.

Geçtiğimiz yılın onur konuğu Dilan Çiçek Deniz olmuştu.



