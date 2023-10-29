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Kuva-yi Milliye Oratoryosu seslendirildi

Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası şefleri Murat Cem Orhan’ın bestelediği Kuvâ-yi Milliye Oratoryosu “Yarın Cumhuriyet” i ilk kez seslendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 18:06
Kuva-yi Milliye Oratoryosu seslendirildi
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Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestra ve Volkan Akkoç yönetimindeki koro Özgür Özaslan (anlatıcı), şancılar Umut Kosman, Evrim Özkaynak, Burak Ayrancı (viyolonsel), Arda Serindağ’a (klarinet) eşlik etti.

Sözlerini Nâzım Hikmet’in  “Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları”eserinden alan geniş bir kadroyla icra edilen “Yarın Cumhuriyet” başlıklı Kuvâ-yi Milliye Oratoryosu dinleyicilerden büyük alkış aldı.


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