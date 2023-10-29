Kuva-yi Milliye Oratoryosu seslendirildi
Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası şefleri Murat Cem Orhan’ın bestelediği Kuvâ-yi Milliye Oratoryosu “Yarın Cumhuriyet” i ilk kez seslendirdi.
Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestra ve Volkan Akkoç yönetimindeki koro Özgür Özaslan (anlatıcı), şancılar Umut Kosman, Evrim Özkaynak, Burak Ayrancı (viyolonsel), Arda Serindağ’a (klarinet) eşlik etti.
Sözlerini Nâzım Hikmet’in “Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları”eserinden alan geniş bir kadroyla icra edilen “Yarın Cumhuriyet” başlıklı Kuvâ-yi Milliye Oratoryosu dinleyicilerden büyük alkış aldı.
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