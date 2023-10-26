Sanatın büyüsü ADOB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri ile sahne alıyor!

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2023 Perşembe, 14:16
<p><strong>Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB)</strong>, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla bir konser düzenliyor.</p>

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla bir konser düzenliyor.

<p>ADOB tarafından düzenlenen bu özel konserde bale, opera, orkestra, koro ve çocuk korosu gibi farklı sanat disiplinleri bir araya gelecek.</p>

ADOB tarafından düzenlenen bu özel konserde bale, opera, orkestra, koro ve çocuk korosu gibi farklı sanat disiplinleri bir araya gelecek.

<p>Konser, cumhuriyetin kuruluşunu ve tarihini anlatan bir metni içerecek.</p>

Konser, cumhuriyetin kuruluşunu ve tarihini anlatan bir metni içerecek.

<p>Provaları tamamlanan<strong> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri,</strong> 29 ve 30 Ekim tarihlerinde<strong> Opera Sahnesi'</strong>nde gerçekleşecek.</p>

Provaları tamamlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.

<p>Bu etkinlik, <strong>Cumhuriyet Bayramı'</strong>nın coşkusunu ve anlamını paylaşmak isteyen sanatseverler için güzel bir fırsat olacak.</p>

Bu etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve anlamını paylaşmak isteyen sanatseverler için güzel bir fırsat olacak.

<p>Konserde sanatçılar tarafından, cumhuriyetin kuruluşuna ve gelişimine dair önemli anları ve temaları sanatsal bir şekilde sunulacak.</p>

Konserde sanatçılar tarafından, cumhuriyetin kuruluşuna ve gelişimine dair önemli anları ve temaları sanatsal bir şekilde sunulacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi opera Cumhuriyetin 100. yılı

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