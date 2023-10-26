Sanatın büyüsü ADOB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri ile sahne alıyor!
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla bir konser düzenliyor.
ADOB tarafından düzenlenen bu özel konserde bale, opera, orkestra, koro ve çocuk korosu gibi farklı sanat disiplinleri bir araya gelecek.
Konser, cumhuriyetin kuruluşunu ve tarihini anlatan bir metni içerecek.
Provaları tamamlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek.
Bu etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu ve anlamını paylaşmak isteyen sanatseverler için güzel bir fırsat olacak.
Konserde sanatçılar tarafından, cumhuriyetin kuruluşuna ve gelişimine dair önemli anları ve temaları sanatsal bir şekilde sunulacak.
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