Nicole Kidman'lı "Special Ops: Lioness" dizisinden fragman yayımlandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:50

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:50

Paramount+, Taylor Sheridan'ın yarattığı, Zoe Saldaña'nın başrolü üstlendiği yeni casusluk dizisi "Special Ops: Lioness"ın ilk fragmanını yayımladı. Gerçek hayatta da var olan bir CIA programına dayanan hikaye, bir terör örgütünü içeriden çökertmeye yardım etmek için CIA'nın Lioness Engagement Team ekibine katılmak üzere işe alınan kaba ama tutkulu genç bir denizci olan Cruz Manuelos'u (Laysla De Oliveira) takip ediyor. Zoe Saldana, kadın gizli ajanlarını sahadaki tehlikeli görevlere hazırlamak için eğitmek, yönetmek ve onlara liderlik etmekle görevli Lioness programının istasyon şefi Joe rolünde izleyici karşısına çıkacak.



Nicole Kidman siyaset oyunu oynayarak uzun bir kariyer elde etmiş olan kıdemli CIA amiri Kaitlyn Meade'i, Morgan Freeman ise ABD Dışişleri Bakanı Edwin Mullins'i canlandırıyor. "Special Ops: Lioness"in oyuncu kadrosunda ayrıca Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur ve Hannah Love Lanier gibi isimler de yer alıyor.



23 Temmuz'da başlayacak olan dizi, Sheridan'ın Paramount+'taki "Yellowstone", "1923", "1883", "Mayor of Kingstown" ve "Tulsa King" gibi sevilen dizilerine eklenecek. Sheridan'ın ufukta görünen projeleri arasında ise "Lawmen: Bass Reeves" ve "Land Man" dizileri yer alıyor.