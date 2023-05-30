La Traviata Mersin'de sahnelenecek

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:42

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:12

Alexandre Dumas 'ın 1848 yılında yazdığı, Francesco Maria Piave 'nin librettosunu yazdığı ve Giuseppe Verdi 'nin bestelediği La Traviata operası izleyicilerle buluşuyor.

Melih Öztürk’ün rejisörlüğünü yaptığı operada MDOB Orkestrası da yer alacak. Eserin Orkestra Şefi Rustam Rahmedov, Koro Şefi Anıl Aydın, koreografı Berna Turhan İleri olacak. Dekor ve kostüm tasarımının Hatice Kaptı, ışık tasarımının Barış Arslan, video projeksiyon tasarımı ise Umut Sinan Özdemir’e ait.

Kenan Korbek, Eylem Demirhan Duru, Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız, Korhan Dinçer ise gecede solist sanatçı olarak yer alıyor. Opera, rejili konser formatıyla 30 Mayıs Salı günü saat 20.00’de opera salonunda sahnelenecek.

LA TRİVATA'NIN KONUSU

Hayatı pervasızca partilerde eğlenerek geçirmeye adamış zengin bir kadın olan Violetta ölümcül bir hastalığın da pençesindedir. Bir gün bir partide tanıştığı Alfredo'nun kendisine ilan-ı aşk etmesiyle hayata bakışı tamamen değişen Violetta artık yaşamak için bir sebep bulmuştur. Ancak Alfredo'nun babası, Violetta gibi adı çıkmış bir kızı oğluna layık görmemektedir. Baba Germont Violetta'yı ikna ederek oğlundan ayrılmasını sağlasa da bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu fark ettiğinde, artık her şey için çok geç olmuştur.