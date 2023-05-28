Aşkın bale hali: La Bayadère

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

Süreyya Operası’nda Grand Vals, Saray Dansı, Pas d’Action gibi bölümleri Minkus Gecesi’nde sahnelenen La Bayadère’in bazı kesitlerine dikkatli izleyiciler hâkimdir ancak eserin bütününü izlemek nefes kesen bir deneyim oldu. İDOB’un repertuvarından Ludwig Minkus’un bu en ihtişamlı yapıtı AKM’de sahnelendi. Şıklık ve eşsizliğin doruklarında bir performansla ifade bulan yapıtın koreografisi, klasik balenin babası sayılan Marius Petipa’ya ait.

Türkçesi “Tapınak Dansçısı” olan yapıt üç perdeden oluşuyor. Mekânda baştan sona egzotizm rüzgârları estiren dansçılar, bir destanın mitolojik hikâye anlatıcılarıydılar. Sözsüz bir biçemi izlediğimiz gecede, balet ve balerinler performatif dillerini sapasağlam bir düzlemde konuştular.

HAZİN BİR HİNT ÖYKÜSÜ

Ayşem Sunal Savaşkurt’un düzenleyip sahneye koyduğu La Bayadère, hazin bir konu içeriyor. Eski Hindistan’da geçen olay örgüsü; sonsuz aşk, intikam ve kader gibi kavramlarla dolu. Bunların soyutluğu sanatçıların çarpıcı emekleriyle somutlaşıyor. Prima balet Çağatay Özmen’in asil savaşçı Solor, prima balerina Berin Kocabaşoğlu’nun Solor’un âşık olduğu tapınak dansçısı Nikiya rollerini canlandırdığı yapıtta çok geniş bir sanatçı kadrosu performans gösteriyor. Gamzatti’de ise balerin Merve Topaldemir işinin hakkını veriyor.

KUSURSUZ TINILAR

Balenin ilk perdesi iki ayrı tablodan oluşuyor. Açılışta, bir tapınağın önündeki kutsal ateş dansçılarının ayininden intikam yeminlerine giden bir süreç birleşiyor. Brahman’ın aşk ilanını reddeden Nikiya ve Solor’un gizli aşkları, Solor’un Gamzatti ile evlenmeye razı oluşu, Gamzatti’nin Nikiya’yı yok etmeye yemin edişi, ölüm ve gölgelere giden öykü... İkinci perde, en hareketli ve kalabalık bölüm diyebiliriz. Solo ve kor dö bale koreografilerin bolca harmanlandığı bölümde, Arda Erkara “Altın İdol’ün Dansı” ile salondan tam not aldı. La Bayadère’in en akılda kalıcı koreografilerinden olan ve bir Hint Tanrısı’nın canlandırıldığı parça, balet Erkara’nın etkileyici müziğe ritmik uyan performansıyla daha da değer kazandı. Görünmeyen kahraman orkestranın kusursuz tınıları ruhumuzu dinlendirdi.

La Bayadère’in bir sonraki temsili 30 Mayıs Salı akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.