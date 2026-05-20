'Lucia Di Lammermoor' operasının dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek

20.05.2026 15:10:00
"17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde "Lucia Di Lammermoor" operasının dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.
"Lucia Di Lammermoor" operasının dünya prömiyeri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası alanda tanınan ünlü Fransız rejisör Jean-Louis Grinda'nın prodüksiyonu olan eser, yarın 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İtalyan romantik operasının başyapıtlarından "Lucia di Lammermoor", ilk kez 26 Eylül 1835'te Napoli'deki Teatro di San Carlo'da sahnelendi. Eser, İskoç yazar Sir Walter Scott'un 1819 tarihli "The Bride of Lammermoor" adlı romanından uyarlandı.

İskoçya'nın sisli ve kasvetli atmosferinde geçen opera, düşman aileler arasında sıkışan genç Lucia'nın trajik aşk hikayesini işliyor.

AKM'de 21, 23 ve 30 Mayıs'ta sahnelenecek eserde "Miss Lucia" rolünde Hale Soner ve Nazlı Derin Süren, "Sir Edgardo" rolünde Ufuk Toker ve Burak Dabakoğlu, "Lord Enrico Asthon" rolünde Caner Akgün ve Nejat Işık Belen, "Lord Arturo Buklaw" rolünde Berk Dalkılıç ve Efe Doğrukul, "Raimondo Bidebent" rolünde Burak Bilgili ve Zafer Erdaş, "Alisa" rolünde İpek Zehra Evre ve "Normanna" rolünde Emre Parlar ve Uğur Etiler dönüşümlü olarak yer alacak.

Eserin dekor tasarımına Ferhat Karakaya, kostümlerine Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Laurent Castaing imza attı.

