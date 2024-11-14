Lupita Nyong'o Christopher Nolan'ın son filminde rol alacak

"12 Years A Slave" ile Oscar kazanan Lupita Nyong'o, Christopher Nolan'ın yeni filminin kadrosuna katıldı.

Lupita Nyong'o Christopher Nolan'ın son filminde rol alacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2024 - 21:12

Lupita Nyong'o, Christopher Nolan'ın bir sonraki filmine katılan son isim oldu.

"12 Years A Slave" ile Oscar kazanan oyuncu, Jordan Peele'in "Us" filmindeki performansıyla Oscar adaylığını hak etti.

Nyong'o; Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland ve Zendaya'dan oluşan oyuncu kadrosuna katılıyor. Nolan'ın filmi hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı.

Matt Belloni daha önce Nolan'ın bu yeni filmin senaryosunu yazmaya Mart ayında, "Oppenheimer"ın Oscar'da zafer kazanmasından sadece birkaç gün sonra başladığını bildirmişti. Nolan'ın filminin 2025'in başlarında prodüksiyona başlaması bekleniyor. Universal filmin tamamını destekliyor.


Etiketler: #Christopher Nolan #Lupita Nyong'o

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