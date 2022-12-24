Lütfi Özgünaydın'dan gazetemize anlamlı bağış
Fotoğraf sanatçısı ve yazar Lütfi Özgünaydın, bu yıl Tüyap Kitap Fuarı’nda sergisi de açılan “Yirmi Yazar” kitabı için çektiği yazar fotoğraflarını Cumhuriyet Kitap ve Varlık dergilerinin arşivine armağan etti.
Lütfi Özgünaydın, “Dergi arşivlerinden yazarlar fotoğraf talep edip alabilecekler. Tek koşul Lütfi Özgünaydın imzasını kullanmak olacak. Benden sonra dergiler gazeteler bu fotoğraflardan yararlansınlar diye düşündüm, yirmi yazarın fotoğraflarının geleceğe kalmasını istedim” diyor ve ekliyor:
“Kendi arşivimde geleceğe kalır mı bilemedim. Sorumluluk duydum ve iki derginin arşivine vermeye karar verdim.”
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