Lütfi Özgünaydın'dan gazetemize anlamlı bağış

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Lütfi Özgünaydın, “Dergi arşivlerinden yazarlar fotoğraf talep edip alabilecekler. Tek koşul Lütfi Özgünaydın imzasını kullanmak olacak. Benden sonra dergiler gazeteler bu fotoğraflardan yararlansınlar diye düşündüm, yirmi yazarın fotoğraflarının geleceğe kalmasını istedim” diyor ve ekliyor:

“Kendi arşivimde geleceğe kalır mı bilemedim. Sorumluluk duydum ve iki derginin arşivine vermeye karar verdim.”