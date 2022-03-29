Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı dava başladı: 'Hayatımın en önemli hukuk mücadelesi'
Şarkıcı Mabel Matiz'in, altı albüm çalışmasının gelirinin kendisine ödenmediği gerekçesiyle eski yapımcısı Engin Akıncı'ya açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Yayın yasağı getirilen duruşmanın ertelendiği öğrenildi. Konuya ilişkin konuşan Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in, 4 albüm ve 2 single çalışmasının gelirinin eski yapımcısı Engin Akıncı tarafından kendisine ödenmediği ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını iddia ederek açtığı davanın ilk duruşması görüldü.
İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşmaya kamuoyunda Mabel Matiz adıyla tanınan davacı şarkıcı Fatih Karaca ile avukatı katıldı. Davalı eski yapımcı Engin Akıncı ile avukatı da duruşmada hazır bulundu.
GERGİNLİK DURUŞMA SALONU DIŞINDAN DA DUYULDU
Kapalı oturumda yapılan duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Taraflar arasında yaşanan yüksek sesli gergin konuşmalar duruşma salonu dışından da duyuldu. Taraflar yaklaşık 40 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı.
Yayın yasağı getirilen duruşmanın ertelendiği öğrenildi.
"BÜTÜN SEKTÖRÜ İLGİLENDİREN BİR EMSAL DAVA"
Mabel Matiz, duruşma öncesi avukatı Eda Salman ile İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Davayı "Hayatımın en önemli hak mücadelesi" diye nitelendiren Matiz, "Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler, icracılar, müzik üreticileri için veriyor olacağım. Bütün sektörü ilgilendiren bir emsal dava. Taleplerimiz açısından sektörde açılan ilk dava. Konuyla ilgili daha önce basına çıkmış haberler var, çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım" dedi.
Matiz, soru üzerine uzun süredir teliflerden geri dönüş alamadığını öne sürerek, uzun yılları bağlayıcı bir sözleşme imzaladığını söyledi. Matiz'in avukatı Eda Salman da taleplerinin sektörün dinamiklerini etkileyeceğini ifade etti.
Sanatçı ve yapımcı arasındaki sıkıntılara artık birçok davada rastlandığına işaret eden Salman, "Sanatçılar haklarını çok fazla elde edemedikleri için, sektörde öncü olacağımızı düşündüğümüz bu davayı açtık" ifadesini kullandı.
Mabel Matiz, avukatı aracılığıyla 4 albüm ve 2 single çalışmasının gelirinin kendisine ödenmediği ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla eski yapımcısı Engin Akıncı'ya, yasal haklarının iade edilmesi için dava açmıştı.
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